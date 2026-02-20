Torņakalnā uzsākta dzīvojamā projekta “Hartmaņa kvartāls” otrās kārtas būvniecība, investējot 11,5 miljonus eiro. Tās ietvaros bijušajā Rīgas Eļļas spiestuves teritorijā taps divas sešstāvu ēkas ar 120 energoefektīviem dzīvokļiem, kuru nodošana ekspluatācijā plānota 2027. gada rudenī.
Projektā paredzēti ilgtspējīgi risinājumi, tostarp saules paneļi, ventilācija ar rekuperāciju, velonovietnes un elektroauto uzlādes infrastruktūra. Pirmajā mājā jau pārdoti vai rezervēti vairāk nekā 60% dzīvokļu, bet jaunajās ēkās interese pārsniedz 20%.
Kopumā līdz 2031. gadam teritorijā iecerēts uzbūvēt astoņas mājas ar 430 mājokļiem, investējot ap 47 miljoniem eiro.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu