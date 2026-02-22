Kopš darbības sākšanas 2025. gada jūnijā Ostinā, Teksasā, Tesla pašbraucošie taksometri iesaistīti 14 ceļu satiksmes negadījumos. Par to liecina uzņēmuma iesniegtie dati ASV ceļu satiksmes drošības regulatoram NHTSA.
Pēdējie pieci negadījumi notikuši 2025. gada decembrī un 2026. gada janvārī. Tajos pašbraucošie taksometri sadūrušies ar citiem transportlīdzekļiem vai stacionāriem objektiem, piemēram, stabiem un ceļa infrastruktūru. Vairumā gadījumu fiksēti tikai mantiski zaudējumi. Saskaņā ar regulatora rīcībā esošo informāciju par diviem agrākiem negadījumiem 2025. gada vasarā un rudenī ziņots par nelieliem ievainojumiem, bet vienā gadījumā vēlāk precizēts, ka cietušais nonācis slimnīcā.
Atsevišķos gadījumos sadursmes notikušas ļoti nelielā ātrumā, tostarp pašbraucošajiem taksometriem braucot atpakaļgaitā vai stāvot uz vietas. Tehnoloģiju medija "Electrek" aprēķini, kas balstīti Tesla drošības pārskatos, liecina, ka pašbraucošie taksometri līdz šim varētu būt nobraukuši aptuveni 1,3 miljonus kilometru.
Tas nozīmē vidēji vienu negadījumu uz aptuveni 92 tūkstošiem kilometru.
Salīdzinājumam — Tesla savos datos norāda, ka vidējam ASV autovadītājam neliela sadursme statistiski notiek retāk.
Sākotnēji Ostinā pašbraucošie taksometri darbojās ar drošības operatoru priekšējā sēdeklī, taču 2026. gada janvārī uzņēmums sāka braucienus arī bez šāda uzrauga. NHTSA jau iepriekš pievērsusi uzmanību video, kuros redzama iespējami nedroša vai neparedzama pašbraucošo auto rīcība satiksmē, un turpina uzraudzīt tehnoloģijas drošību.
Pašbraucošo taksometru attīstībā iesaistīti arī citi uzņēmumi, un nozare kopumā vēl atrodas attīstības posmā, kur drošības dati tiek rūpīgi vērtēti.
Tikmēr ASV satiksmes drošības iestādes turpina vākt datus, jo tehnoloģijas drošums tiek vērtēts, balstoties uz reālās satiksmes datiem.
