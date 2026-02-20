Premjere Evika Siliņa ("JV"), tiekoties ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, ceturtdien apsolījusi divu trīs nedēļu laikā tikties atsevišķi ar Bauskas un Preiļu novada pašvaldībām, kuru teritorijas plānojumus ir apturējis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars ("JV"). 

Viņš iebilda pret plānojumos noteiktajiem ierobežojumiem vēja elektroenerģijas parku būvniecībā.

"Pašlaik nekas nav mainījies. Mēs gatavojam pieteikumu Satversmes tiesai, lai apstrīdētu ministra rīkojumu," "Latvijas Avīzei" pēc tikšanās apstiprināja Preiļu novada priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, kura pārstāvētā Latgales partija ir "Jaunās Vienotības" sabiedrotā. Pieteikuma sagatavošana pašvaldībai izmaksāšot ap 4000 eiro, bet Bauskas novadam, par kura plānojumu ministram bijis vairāk iebilžu, tas varētu maksāt vairāk.

Valdības vadītāja E. Siliņa pēc tikšanās atzina, ka valsts un pašvaldību interesēs nav tas, ka teritoriju plānojumi uz ilgāku laiku iestrēgst Satversmes tiesā, ziņo LETA. Vienlaikus premjere uzsvērusi, ka valsts nevar atļauties enerģētikas jomā stāvēt uz vietas. Attīstoties tehnoloģijām, ir pieaudzis pieprasījums arī pēc enerģijas. "Enerģijas pieejamība ir valsts konkurētspējas pamats," uzsvērusi E. Siliņa.

