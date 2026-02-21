Šis varētu būt viens no ļoti vajadzīgiem testiem. Kāpēc tas ir tieši šodien svarīgi? Tāpēc, ka mūsdienu Latvijas sabiedrība no apakšas līdz augšai dažbrīd atgādina milzu rūgumpodu. Tā nav abra, kurā iejauc mīklu maizei vai briedina jaunu sabiedrības atmodu. Tur nenotiek svētīga rūgšana, bet pavisam pretējas lietas – pelēšana un pūšana. To jau ir pamanījusi arī apkārtējā pasaule. Vieni dod padomus, kā to apturēt, citi ļauni priecājas un piemet tik raugu. Pietiek ielūkoties interneta virsrakstos un komentāros, lai kļūtu skaidrs, kāds klimats sabiedrībā valda. Šī nospiedošā publiskā daļa bieži atgādina tualeti, bet ir jau arī sadzīviskā. Kad kāds ģimenē vai paziņu lokā nosoda pārējos un, tikko no rīta atver acis, ņaukst par visu, kas notiek pasaulē.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē