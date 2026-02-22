Sprādzienā pirotehnikas preču veikalā Ķīnas centrālajā Hubei provincē gājuši bojā 12 cilvēki, tostarp pieci bērni, vēsta valsts mediji. Traģēdija notika trešdienas pēcpusdienā Sjanianas pilsētā.
Saskaņā ar Ķīnas valsts televīzijas "CCTV" sniegto informāciju, pēc meklēšanas un glābšanas darbiem apstiprināts, ka bojā gājuši septiņi pieaugušie un pieci bērni. Starp upuriem ir arī veikala īpašnieks, bet pārējie bojāgājušie bijuši klienti, kuri iegādājušies pirotehniku svētku svinībām. Daļa no viņiem bija ieradušies no citiem reģioniem, lai apciemotu radiniekus.
Sprādziens radīja ugunsgrēku, kas nopostīja aptuveni 50 kvadrātmetru lielu veikala platību. Video materiālos redzams, ka no ēkas izplūst biezi melni dūmi. Negadījuma cēloņi pašlaik tiek izmeklēti, un amatpersonas nav sniegušas plašāku informāciju par sprādziena iemesliem.
Uguņošana tradicionāli ir nozīmīga Jaunā gada svinību sastāvdaļa Ķīnā, taču ar to saistīti negadījumi notiek regulāri. Pagājušajā nedēļā līdzīgā sprādzienā uguņošanas veikalā Dzjansu provincē gāja bojā astoņi cilvēki, bet divi tika ievainoti.
Pēc nesenajiem incidentiem Ķīnas Ārkārtas situāciju ministrija brīdinājusi, ka uguņošana joprojām ir viens no lielākajiem drošības riskiem svētku laikā, un aicinājusi pastiprināt uzraudzību un veikt papildu risku izvērtēšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu