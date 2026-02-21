Kremācija Latvijā kļūst arvien populārāka. Turklāt, lielajās pilsētās sākt trūkt tradicionālo apbedījumu vietu, vēsta 360TV Ziņas.
Jaunais Kapsētu likums, kuru Saeima ceturtdien skatīja otrajā lasījumā, nosaka, ka kapos būs jāierīko mirušo cilvēku pelnu kaisīšanas vietas. Tāpat, kā apglabājot cilvēku, arī izkaisot viņa pelnus kapsētā tiks veikts ieraksts reģistrā, ka, piemēram, Pētera pelni tika izkaisīti Rīgas I Meža kapos X sektorā. Tuviniekiem tā būs piemiņas vieta, ko arī varēs ielikt radurakstos.
Taču tāpat kā tagad, kremēta cilvēka pelnus varēs arī izkaisīt dabā. Jaunais Kapsētu likums to neaizliedz, tomēr ierobežojumus var noteikt katra konkrēta pašvaldība savā teritorijā.
Rīgā arī plānots celt otru kolumbāriju, jo esošajā Rīgas II Meža kapos brīvu vietu vairs nav.
