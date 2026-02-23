Valsts policijas Rīgas reģiona Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 1961. gadā dzimušo Sergeju Hrjapčinu.
Vīrietis šā gada 21. februārī ap pulksten 9.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Slokas ielā, un līdz šim brīdim nav devis par sevi ziņu.
Pazīmes: augums aptuveni 163 centimetri, kalsnas miesasbūves, īsi tumši brūni mati. Bija ģērbies pelēkā ziemas jakā ar kapuci, kas apšūta ar mākslīgo kažokādu, zilās džinsa biksēs, tumši pelēkā džemperī, melnā ziemas cepurē un brūnos apavos. Vīrietis klibo un viņam ir veselības problēmas.
Policija aicina aplūkot pazudušā fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.
