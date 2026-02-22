Kad kanālā 360TV izveidojās mediju profesionāļu veidots ziņu dienests, kas pieteica sevi ar jaunu raidījumu "Ziņneši", tajā darbu sāka daudzi Latvijā jau zināmi žurnālisti, kuri darbdienu vakaros sniedz svarīgāko informāciju par notiekošo Latvijā un pasaulē. Žurnālistes Madaras Rudzītes ceļš žurnālistikā ir bijis gana raibs, jo nācies pabūt gan raidījumā "Bez Tabu", gan "Panorāmā". Sarunā par karjeras sākumu, ētera drudzi, mīļākajām tēmām un ārzemju ziņām.
Kāds ir bijis tavs ceļš žurnālistikā līdz tagadējam darbam kanālā 360TV?
M. Rudzīte: Pirmais atskaites punkts varētu būt 2005. gads. No 2005. līdz 2010. gadam strādāju kā raidījuma "Bez Tabu" korespondente. Tā bija lieliska platforma, kurā varēju izmēģināt savus spēkus, kā arī bija iespēja eksperimentēt un mācīties. Vēlāk man piedzima bērniņš un izdomāju, ka vajadzētu darīt kaut ko nopietnāku. Nonācu LTV ziņu raidījumā "Panorāma", taču tas nebija uz ilgu laiku. Nāca 2014. gads, kurā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Turpat stāvu augstāk televīzijā izveidojās Kultūras ziņas, uz kurām aizmigrēju. Tur nostrādāju aptuveni līdz 2019. gadam. Pēcāk iemēģināju roku rakstošajos medijos, taču tad kanālā 360TV sāka veidot ziņu dienestu, tāpēc nokļuvu šeit.
Vai studiju laikā tev bija konkrēts virziens, kurā mērķēji? Vai arī tev bija atvērts prāts un vienkārši sekoji līdzi tam, kas notiek?
Laikam jau otrais variants. Pēc augstskolas nomainīju diezgan daudz darbu, jo bija vienkārši garlaicīgi. Kad likās, varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā, darbs "Bez Tabu" to kā ar roku noņēma. Vēlāk, kad strādāju LTV "Panorāmā", meita vēl bija maza. Darba temps ziņās ir mežonīgs un darba stundas reti ir paredzamas. Tagad, kad bērns jau ir paaudzies, varu atļauties vairāk iegremdēties darbā nekā iepriekš.