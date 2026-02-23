Naktī uz svētdienu Ļvivā, Ukrainas rietumos, notikušie sprādzieni, kuros dzīvību zaudēja policiste un 25 cilvēki tika ievainoti, plānoti ar platformas "Telegram" palīdzību, un tos organizēja Krievija, svētdienas vakara videouzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Izpildītāji tika savervēti platformā "Telegram". Terorakta organizāciju veica Krievija," sacīja prezidents.
"Mūsu rīcībā ir izlūkdienestu dati, ka krievi turpinās darīt šādas lietas - faktiskus uzbrukumus ukraiņiem," piebilda Zelenskis.
Naktī uz svētdienu Ļvivas centrā izraisījās divi sprādzieni. Dzīvību zaudēja 23 gadus veca policiste, un vēl 25 cilvēki tika ievainoti.
Spridzekļi eksplodēja, kad policijas vienības ieradās, reaģējot uz izsaukumu par ielaušanos veikalā. Svētdienas pēcpusdienā aizdomās par uzbrukuma organizēšanu tika aizturēta 33 gadus veca Rivnes apgabala iedzīvotāja.
Krievijas dronu triecienā Zaporižjā nogalināts viens cilvēks
Krievijas dronu triecienā Zaporižjā naktī uz pirmdienu nogalināts viens cilvēks un vēl viens ievainots, pavēstīja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
"Krievi uzbruka pilsētai ar droniem. Cietis rūpnieciskās infrastruktūras objekts. Dzīvību zaudējis 33 gadus vecs vīrietis, ievainots 45 gadus vecs vīrietis," teikts paziņojumā.
Naktī uz pirmdienu krievi ar raķetēm apšaudījuši Harkivu, pavēstīja pilsētas mērs Ihors Terehovs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
