Kurzemes gleznainās pilsētas Aizputes kultūras nama pasākumu organizatore Kristīne Āreniece apliecina, ka viena no Latvijas senākajām pilsētām ziemā neguļ un "pie mums ir super jebkurā gadalaikā, pie mums nekad nav garlaicīgi!".
Pašlaik, ziemīgajās dienās, Aizpute aicinot izstaigāt pilsētu un viesoties arī Kuldīgas ielā, kur apskatāma Aizputes novadpētniecības muzeja fotogalerija, bet vasarās sarosoties arī pārējās radošās telpas un tālu izskanot bagātie un krāšņie Aizputes kultūras notikumi. Katru gadu kultūras nams esot galvenais rīkotājs tiešām grandiozajiem 1249. gadā dibinātās pilsētas svētkiem trīs dienu garumā, bet uz saviem pasākumiem vai ik nedēļu aicinot arī darbnīcu un rezidenču centrs "Serde" un Amalienburgas muiža, "Kurzemes atslēgu" kultūrtelpa un radošā telpa "Lapka Hemk".
Koncerts. Nama bagātīgais piedāvājums
Kā pasākuma organizētājām gan man, gan kolēģei Ievai Sīpolai iznāk apmeklēt teju visus koncertus un pasākumus, kas vien notiek mūsu namā. Brīžam to ir tik daudz, ka pat grūti izcelt un atcerēties kādu vienu. Tagad nākamais gaidāms muzikālās apvienības "...atklāti mūzikā" koncerts 8. martā, kurā uzstāsies Liepājas teātra dziedošā aktrise Everita Pjata-Gertnere, pianists Normunds Kalniņš un kontrabasists Raitis Eleris. Jau iepriekš šo trio esmu dzirdējusi, un viņu mūzika mani uzrunā un noteikti patiks.
Grāmata. Romāni vēl gaida
Man patīk lasīt, bet šobrīd grāmatas stāv noliktas maliņā, jo darba ir tik daudz. Laikam jau mani visvairāk uzrunā mīlestības romāni, un šobrīd noteikti klajā nākuši daudzi, kuri liktos interesanti. Kā pēdējo lasīju amerikāņu rakstnieces Kristīnes Hannas romānu "Četri vēji", kas vēstīja par neizmērojamu mātes mīlestību, sieviešu uzticīgo draudzību un spēju atkal mīlēt, neraugoties ne uz ko. Tas ir iedvesmojošs stāsts par izdzīvošanu, cerībām un visu to, ko spējam paveikt sev tuvo cilvēku labā…
Kino. Personīgā pieredze
Arī kinofilmas izrādām tepat pie mums, kultūras namā, un nesen, februāra sākumā, uz ekrāniem bija latviešu kinofilma "Tumšzilais eveņģēlijs". Šī filma mani ļoti uzrunāja tāpēc, ka pati pirms gadiem biju strādājusi iekšlietu sistēmā, to labi iepazinu, bija ar ko salīdzināt un ko atcerēties. Tiesa, sāku strādāt vēlāk par filmā atainotajiem pagājušā gadsimta 90. gadiem, mans pirmais darba gads bija 2000. Kā tā laika profesionāle varu teikt – filma ir izdevusies!
Teātris. Teātra mīļotāji
Lielākoties uz Aizputes skatuvēm viesojas un strādā amatierteātri. Aizputes iedzīvotāji ir īsti teātra mīļotāji, un mūsu kultūras namā jau gadiem strādā Aizputes Tautas teātris, kurš regulāri iestudē jaunas izrādes, no kurām laikam gan vispopulārākā ir Monikas Zīles lugas "Trīs košas dāmas" iestudējums. 6. martā gaidām cita mūsu teātra – Aizputes neatkarīgā amatierteātra "Priekšspēle" – izrādi "Čūsku ballīte". Janvārī izrādes skatījāmies pat divreiz – pie mums viesojās Liepājas Tautas teātris ar ļoti mūsdienīgi iestudēto Viljama Šekspīra komēdiju "Jautrās vindzorietes" un Liepājas Jauniešu teātra studija ar "Maiju un Paiju".
Izstāde. Maskošanās Meteņos
Kultūras namā izstādes nenotiek, bet labprāt apskatīties ko jaunu aizeju uz bibliotēku. Tomēr daži īpaši tēli šobrīd apskatāmi arī mūsu kultūras namā, jo pagājušās nedēļas nogalē Aizputē un Kazdangā notika Latvijas Folkloras biedrības organizētais XXVII Starptautiskais masku tradīciju festivāls. Tas bija daudzveidīgs pasākums – ar masku gatavošanas meistarklasēm, sadancošanos, gājienu, konferenci un citām aktivitātēm. Festivālā piedalījās aptuveni 20 masku grupas no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī Užgavēņa (Meteņa) masku grupa no Ķelmes (Lietuva).
