Braukšana tumsā vai krēslas apstākļos daudziem autovadītājiem ir ikdiena, it īpaši rudenī un ziemā, kad dienas gaismas ilgums ir ievērojami īsāks. Tomēr auto vadīšana apgrūtinātas redzamības apstākļos bieži vien rada vislielāko satraukumu: acis ātrāk nogurst, samazinās krāsu kontrasts, turklāt pastāv vēl arī apžilbšanas risks, ko rada pretimbraucošie transportlīdzekļi.
Raksta turpinājumā noskaidrojiet, kāds ir labākais risinājums skaidras redzes nodrošināšanai uz ceļa!
Kā progresīvās lēcas var uzlabot redzi naktī un krēslas apstākļos?
Šobrīd viens no efektīvākajiem risinājumiem ir progresīvās lēcas, kas ir pielāgotas dažādiem attālumiem, nodrošinot skaidru redzi gan skatoties uz ceļa, gan fokusējot skatienu uz spidometra vai spoguļiem. Tas tiek panākts ar optisko stiprumu pāreju, kas ir iestrādāta briļļu lēcā. Piemēram, skatoties taisni, tiek nodrošināta skaidra redze tālumā (3 līdz 4 un pat vairāk metru attālumā), nedaudz nolaižot acis, iespējams saskatīt visu, kas atrodas vidējā attālumā (aptuveni 60 līdz 100 cm). Briļļu lejasdaļā iestrādātais stiprums ir paredzēts lasīšanai vai kādu citu darbību veikšanai tuvā attālumā (aptuveni 40 cm).
Skaidra redze tumsā un krēslas apstākļos nav atkarīga tikai no briļļu stipruma vien. Tā ir acu spēja pielāgoties apgaismojuma intensitātes izmaiņām, jo, pateicoties tīklenes šūnu jeb fotoreceptoru jutībai, acu zīlītes spēj pašas sašaurināties un paplašināties. Naktī mūsu acis nesasniedz pietiekami daudz gaismas, līdz ar to un redze nav tik precīza kā dienas laikā. Lai acī nokļūtu vairāk gaismas, notiek zīlītes paplašināšanās. Papildu izaicinājumus automašīnas vadīšanai var sagādāt pat pavisam neliels astigmātisms (visbiežāk tā koriģēšanai pat nav nepieciešama briļļu nēsāšana ikdienā) vai presbiopija (ar novecošanās procesiem saistīta redzes pasliktināšanās), kā arī acs lēcas izmaiņas, kas bieži izraisa “halo efektu” ap ielu laternām un citiem gaismas avotiem. Šādi redzes traucējumi var palielināt acu nogurumu un reakcijas laiku, padarot braukšanu tumsā nogurdinošu.
Mūsdienīgi risinājumi skaidras redzes nodrošināšanai
Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir ZEISS DriveSafe progresīvās lēcas, kas ir īpaši piemērotas autovadītājiem. ZEISS DriveSafe ir paredzētas presbiopijas gadījumā (cilvēkiem vecumā virs 40 gadiem) – skaidras redzes saglabāšanai un acu komforta nodrošināšanai jebkuros apstākļos.
Briļļu lēcas samazina apžilbšanas risku, uzlabo kontrastu un nodrošina precīzu redzamību gan uz ceļa, gan mašīnas panelī, gan spoguļos, gan arī ikdienā. Tas tiek panākts ar trīs elementiem, kas padara auto vadīšanu drošāku un ērtāku:
● Luminance Design® – ņem vērā acs zīlītes izmēru vāja apgaismojuma apstākļos (krēsla, tumsa);
● DuraVision® DriveSafe – samazina apžilbšanu līdz pat 64 %;
● DriveSafe – nodrošina līdz pat 43 % lielāku vidējā attāluma redzes zonu ātrākai fokusa maiņai starp paneli un spoguļiem un līdz pat 14 % lielāku tāluma redzes zonu plašam skatam uz ceļu, radot mazāku nepieciešamību veikt horizontālas galvas kustības. (Salīdzinājums veikts ar ZEISS Premium progresīvajām lēcām).
Lūk, daži no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc autovadītāji izvēlas ZEISS DriveSafe progresīvās lēcas:
● labāks kontrasts krēslas apstākļos un tumsā;
● ērta redzes fokusa maiņa, vienlaicīgi skatoties dažādos attālumos;
● samazināts acu nogurums;
● brilles ir piemērotas valkāšanai ikdienā, ne tikai sēžoties pie stūres.
Turklāt, izvēloties progresīvās lēcas, nav nepieciešams iegādāties vairākus redzes korekcijas līdzekļus, piemēram, vienu lasīšanai, bet otru – auto vadīšanai. Līdz ar to tas var būt arī finansiāli izdevīgāks risinājums.
Fotohromās lēcas
Tiem, kas daudz laika pavada ārā, papildu komfortu un aizsardzību var sniegt fotohromās lēcas, kas pašas spēj pielāgoties gaismas intensitātei un UV starojuma pakāpei. UV staru ietekmē tās kļūst tonētas un pārtop par saulesbrillēm, bet iekštelpās tās ir dzidras un caurspīdīgas. Šāda veida brilles acīm nodrošina labāku pielāgošanos mainīgiem apgaismojuma apstākļiem, vienlaikus samazinot nogurumu un cita veida diskomfortu. Fotohromās brilles ir piemērotas gan auto vadīšanai, gan citām ikdienas aktivitātēm.
Redzes pārbaude – izmeklējums, kuru nevajadzētu atlikt
Ja ir vēlme iegādāties progresīvās brilles, primāri būtu jāpiesakās vizītei pie optometrista. Redzes pārbaudes laikā speciālists pārbaudīs esošo redzes asumu, nepieciešamību pēc optiskas redzes korekcijas vai jaunas korekcijas, izvērtēs abu acu kopsadarbību un skatīšanās paradumus, kā arī aplūkos acs struktūras. Šis izmeklējums ir svarīgs, lai ne tikai novērtētu redzes kvalitāti, bet arī atklātu, piemēram, refrakcijas problēmas – tuvredzību, tālredzību un/vai astigmātismu – un piemērotu atbilstošāko briļļu lēcu veidu katram cilvēkam individuāli.
Tas, cik maksā redzes pārbaude, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, izmeklējuma veida – pirmreizēja vai atkārtota redzes pārbaude. Vēl jāņem vērā arī tas, kam pārbaude tiek veikta – pieaugušajam vai bērnam. Kontaktlēcu lietotājiem izmeklējums parasti aizņem ilgāku laiku, jo tas ietver arī šī redzes korekcijas līdzekļa piemērīšanu.
Drošas braukšanas pamatā – skaidra redze
Pat ja automašīna ir aprīkota ar jaunākajām drošības tehnoloģijām – adaptīvajiem lukturiem, nakts redzamības kamerām vai vēl kādām citām mūsdienīgām sistēmām – gala lēmumu uz ceļa joprojām pieņem cilvēks jeb autovadītājs, tāpēc redzei jebkurā gadījumā ir izšķiroša nozīme. Ja tā netiek atbilstoši koriģēta, samazinās reakcijas ātrums, kas var radīt bīstamas situācijas uz ceļa, apdraudot ne tikai sevi, bet arī citus ceļu satiksmes dalībniekus.
Ja braukšana tumsā rada spriedzi vai diskomfortu, iespējams, ka progresīvās lēcas var uzlabot situāciju, taču tādā gadījumā jāpiesakās vizītei pie optometrista, lai rastu savām redzes vajadzībām vislabāko risinājumu. ZEISS VISION CENTER optikas salonā iespējams iegādāties augstākās kvalitātes briļļu lēcas, kā arī pasaulē atzītu dizaineru ietvarus. Rūpējieties par savu redzi, nodrošinot tai vislabākās rūpes!
