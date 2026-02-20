Šī gada 20. februārī pie klausītājiem nonāk elektroniskās mūzikas dueta "ELPO" debijas albums "Brīvību meklējot", kas apvieno jau klausītājiem zināmās un pavisam jaunas dziesmas.
Albumā iekļautas dziesmas "Labākais laiks", "Pipari uz mēles" un "Lieli sapņi", kā arī dziesma "Blakus", ar kuru ELPO piedalījās šī gada dziesmu konkursā "Supernova". Albuma skanējums raksturojams kā elektroniskā deju mūzika, kas apvīta ar personīgiem stāstiem un spilgtu enerģiju.
"Nebūšu pirmā, kas teiks, ka dziesmu radīšana ir kā terapijas process, un pavisam iespējams, ka arī manā gadījumā tas tā bijis. Dienasgrāmata jau bija pierakstīta ar dzīves un attiecību analīzi, un pavisam loģiski tam sekoja to visu pārnest arī dziesmās," par albuma tapšanu stāsta dziedātāja Amanda Bašmakova.
"Albuma nosaukums, kas ir no dziesmas "Labākais laiks" piedziedājuma, aicina turpināt, darīt un būt kustībā. Brīvība nerodas vakuumā — lai arī klišejiski, par brīvību ir jācīnās, pirmām kārtām sākot ar sevi."
""Brīvību Meklējot" man būs īpašs ieraksts, jo pēc vairāk kā 10 gadu darbošanās mūzikā, šis ir mans pirmais albums. Ir patīkami strādāt ar Amandas radītajiem dziesmu tekstiem, jo tie savā ziņā arī atspoguļo mani," par albuma tapšanu stāsta producents Mārtiņš Makreckis.
Albums "Brīvību Meklējot" rada telpu ruminācijai par dzīvi, eksistenciālām pārdomām, cīņu ar nihilismu un cinismu, kā arī svārstīšanos starp sapņiem un reālismu. Tas viss ietērpts elektroniskās deju mūzikas ritmos — to var gan klausīties, dziļi iedziļinoties tekstos, gan vienkārši baudīt kā skanējumu. Dziesmas savijas melanholiskās, atmosfēriskās noskaņās ar deju ritmiem, veidojot stāstu par dzīves posmiem, kuros duets meklē iekšēju brīvību, līdzsvaru un savu skanējumu.
Duetā "ELPO" darbojas latviešu dziedātāja un dziesmu autore Amanda Bašmakova un mūzikas producents, dīžejs Makree (Mārtiņš Makreckis).
