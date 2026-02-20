Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien piedzīvoja debiju Goldensteitas "Warriors" sastāvā, tomēr viņa jaunā komanda savā laukumā ar 110:121 piekāpās Kristapa iepriekš pārstāvētajai Bostonas "Celtics" vienībai.
Porziņģis laukumā devās no rezervistu soliņa un, spēlējot ierobežotu laiku, 17 minūtēs guva 12 punktus (5/9 metieni no spēles), izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un realizēja vienu no tālmetieniem.
Latvietis nebija spēlējis kopš 7. janvāra ahileja cīpslas savainojuma dēļ, tādēļ viņa atgriešanās apritē notiek pakāpeniski. Pirmajā puslaikā Porziņģim bija negatīvs lietderības koeficients, un "Celtics" uzbrukumā mērķtiecīgi veidoja situācijas pret Porziņģi, izmantojot viņa spēļu prakses trūkumu pēc traumas.
Otrajā puslaikā centra sniegums kļuva pārliecinošāks, un ar viņu laukumā "Warriors" spēja samazināt punktu deficītu.
Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 18 punktiem bija De’Entonijs Meltons, kamēr viesiem ar "triple-double" izcēlās Džeilens Brauns — 23 punkti, 15 atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles.
"Warriors" joprojām spēlēja bez līdera Stefana Karija, kurš ceļgala traumas dēļ varētu izlaist vēl vairākas spēles.
