Spriedze starp Rīgu un reģioniem pieaug, un to Saeimā steidza izmantot opozīcija. Ar asiem epitetiem deputāti kritizēja par vietvarām atbildīgā ministra Raimonda Čudara darbu, pat nonākot līdz oficiālam demisijas pieprasījumam. Lai gan parlamentā jau kļuvis teju ierasts regulāri dzirdēt aicinājumus atkāpties ministru prezidentei Evikai Siliņai, šoreiz opozīcijas mērķī bija Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadītājs, vēsta 360TV Ziņas.
Čudara demisijas pieprasījumu iesniedza Nacionālā apvienība, pārmetot ministram Bauskas un Preiļu iedzīvotāju viedokļa ignorēšanu jautājumā par vēja parku būvniecību. Opozīcija uzskata, ka ministrijas lēmumi faktiski piespieduši pašvaldības vērsties Satversmes tiesā, bet Čudara komunikācijas stils bijis augstprātīgs un atrauts no reģionu realitātes.
Saeimas deputāts Jānis Vitenbergs kritizēja ministra prombūtni demisijas pieprasījuma izskatīšanas laikā, savukārt Ramona Petraviča uzsvēra, ka lēmumi par teritoriju plānojumiem vietējiem iedzīvotājiem esot emocionāli sāpīgi un uztverami kā tiešs trieciens viņu dzīvesveidam.
Tikmēr ārpus Saeimas norisinājās paralēlas sarunas – vairāki pašvaldību vadītāji tikās ar premjeri Eviku Siliņu. Panākta vienošanās, ka pēc divām nedēļām sarunām pievienosies arī Čudars. Tas notika laikā, kad Saeima ar balsojumu neatbalstīja ministra demisiju, taču Bauskas un Preiļu novadu vadītāji izmantoja iespēju tieši valdības vadītājai izklāstīt savas bažas. Jāatgādina, ka līdzīga tikšanās ar Čudaru jau notikusi aptuveni pirms mēneša, tomēr taustāmu rezultātu tā nedevusi.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs norādīja, ka pašvaldības savu tiesvedību Satversmes tiesā turpinās, ja risinājums netiks rasts. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Gints Kaminskis pauda cerību, ka premjere problēmu ir sadzirdējusi un būs gatava aktīvi iesaistīties tās risināšanā.
Formāli valstij ir gan likumi, gan starptautiskās saistības, taču politisko diskusiju fonā arvien skaļāk izskan jautājums – kur šajā procesā paliek vietējo iedzīvotāju intereses. Pagaidām izskatās, ka tās tiek uzklausītas pēdējās.
