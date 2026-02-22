Kaislības, intrigas un sieviešu draudzība pāri visam – no 23. februāra "Go3" televīzijā kļūs pieejams jauns pašmāju seriāls "Mīļākās". Sievietes tajā ne vien atpazīs savu ikdienu, bet arī atklās patiesi pikantus noslēpumus. Skatītājs varēs iepazīties un identificēties ar četrām galvenajām varonēm, ko atveido sabiedrībā zināmas aktrises, tostarp Lelde Dreimane un Elīna Bojarkina.
Seriāla galvenās varones, četras draudzenes, dzīvo ļoti atšķirīgu dzīvi, bet ar katru sēriju mēs pārliecināsimies, ka patiesībā viņas saista diezgan daudz. Anna ir rafinēta un izglītota seksoloģe. Pirmajā mirklī šķiet, ka viņas dzīve līdzinās pasakai. Anna ir precējusies, viņai ir veiksmīga karjera, grezna māja, taču ne viss ir tik glauni, kā izskatās no malas. Signe ir garkājaina skaistule, asprātīga, reizēm vieglprātīga. Lieliski izprot vīriešus un prot darīt savu darbu. Alise ir vispiezemētākā, visdramatiskākā un ģimeniskākā no visa četrinieka. Kopā ar mīļoto vīru Alekseju un meitu Dārtu dzīvo, tik tikko savelkot galus. Laura ir krasu pretstatu pilna. Māksliniece, profesionāla fotogrāfe. Mīl gan vīriešus, gan sievietes, bet bieži vien sev galīgi nepiemērotus. "Mīļākās" ir seriāls par mīlestību, tā ir pārsteidzoši karsta un sievišķīga drāma, kas iznīcinās visu, tikai ne šo četru sieviešu draudzību.
Galvenās lomas seriālā atveido: Lelde Dreimane (Anna), Kristīna Zaharova (Signe), Malgožata Apse (Alise), Elīna Bojarkina (Laura), Andris Bulis (Edgars), Ivars Auziņš (Kaspars), Maksims Busels (Aleksejs) u. c. "Mīļākās" režisors ir Didzis Eglītis, bet veidotāji – "Seriālu māja".
