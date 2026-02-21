Dziedātāja Liene Šomase, kura šobrīd darbojas kā elpošanas mentore, uzņēma dzejnieci un TV šova “Slavenības. Bez filtra” personību Magoni Liedeskalnu. Tikšanās laikā abas dāmas pievērsās gan praktiskiem pašsajūtas uzlabošanas vingrinājumiem, gan mistiskākām tēmām.
Mēģinot apgūt pareizu elpošanas tehniku, Magonei radās grūtības ar specifiskās pozas ieņemšanu. Savu neveiklību viņa komentēja ar krietnu devu pašironijas: "Es nevaru, es kā purdulis – man viss trīc!" Pat pēc atkārtotas demonstrācijas un Lienes skaidrojuma par izelpas un pēdas piesitiena saskaņošanu, dzejniecei iecere neizdevās, tāpēc saruna pārgāja pie veldzēšanās ar ūdeni.
Šajā brīdī Magone dalījās ar saviem stingrajiem principiem attiecībā uz svešinieku piedāvātiem dzērieniem. Lai gan Šomases pasniegto glāzi viņa pieņēma, par savu senu pielūdzēju Andri Rudzīti viņa ir citās domās, kategoriski atsakoties no jebkā, ko viņš piedāvātu.
Dzejniece ir pārliecināta par negatīvu enerģētisko ietekmi, sakot: "Man liekas, ka viņš kaut ko tur piebur." Šāda neuzticība sakņojas pagātnes notikumos. "Man ir bijis, ka mani vīrieši ir gribējuši pieburt, lai es viņus gribu, un tāpēc man ir bloks. Es nevaru no sveša paņemt, es viņam neticu," skaidro Magone.
Uz Lienes izbrīnu par to, kā var tik droši zināt par maģiskiem uzbrukumiem, Magone atbildēja, ka paļaujas uz savām sajūtām. Viņa uzskata, ka šis gads nesis ievērojamu iekšējās redzes saasināšanos. "Man ir trīs intuīcijas," apgalvo Liedeskalna, norādot, ka kopš gadu mijas enerģētiskais fons ir mainījies. Viņa rūpīgi seko līdzi debesu ķermeņu kustībai: "Kā Jaunais gads nomainījās, mums ir divpadsmit portāli šogad. Tūlīt divdesmit astotajā datumā ir planētu parāde. Es sarakstīju datumus, lai es viņus jūtu." Tāpat viņas uzmanības lokā ir Supermēness cikli.
Lai palīdzētu Magonei nomierināties un atgūt fokusu, Šomase ierādīja vēl vienu praksi – ritmisku šūpošanos sēdus pozīcijā ar sakrustotām kājām. Liene uzsvēra, ka šāda metode ir efektīvs rīks stresa mazināšanai, un ieteica to iemācīt arī bērniem, lai stabilizētu gan ķermenisko, gan garīgo veselību.
