Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” juriste Ieva Brante pārsteidz visus, atsakoties no viesnīcu komforta. Viņas vadībā grupa nakšņo... teltīs. Dušā nav karstā ūdens, pa dienu ir pieejams tikai neliels elektrības daudzums, jo to šeit nodrošina saules baterijas. Saule noriet un elektrība pazūd – ja neesi uzlādējis savu telefonu, pats vainīgs. Kas par to būs sakāms pārējiem ceļabiedriem?
Luksusa numuru vietā slavenības ieraudzīja vienkāršas teltis, kurās vienīgais aprīkojums bija matracis un tīri palagi. Sadzīve šeit ir askētiska: elektrību nodrošina vien saules paneļi, un pat dušā nākas samierināties ar aukstu ūdeni. Kamēr daļa grupas centās saskatīt teltīs zināmu pievilcību, Aivis Ceriņš nespēja noslēpt savu pirmo reakciju: "Tajā brīdī, kad mēs piebraucām pie teltīm, es domāju – bāc!"
Kaspars Breidaks šo pavērsienu vērtēja kā lielisku iespēju pilnībā norobežoties no ikdienas ērtībām un gūt unikālu pieredzi. Atbildot uz jautājumu, kāpēc izvēlēts tieši šāds variants, Ieva uzsvēra, ka tas darīts nevis taupības dēļ, bet gan lai autentiskāk izjustu Āfrikas dabu: "Es atļaušos teikt tā – esmu radusi gulēt arī zem atklātas debess. Es izvēlos redzēt vairāk un piedzīvot vairāk, un, ja tā es varu būt tuvāk cilvēkiem, tad es izvēlos šo, jo viesnīcā es varu gulēt arī mājās. Zem avokado koka es Āfrikā teltī nekad nebiju gulējusi."
Asnate Rancāne atzina, ka sirdī jau nojautusi par šādu scenāriju, taču Aivis savu skepsi neslēpa. Viņu īpaši uztrauca tveice, kas valdīja improvizētajā guļamistabā: "Ir 30 grādi ārā, ir telts. Es iebāzu galvu teltī – nenormāls tvans, nu, sakarsusi tā telts. Es domāju, ka būs reāli auzas!"
Neskatoties uz pirmo apmulsumu, komanda saglabāja savu humora izjūtu, jokojot: "Četri uz koferiem, četri teltī – kāda starpība!"
VIDEO:
