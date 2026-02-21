Lielbritānijas valdība piektdien apsvēra likuma pieņemšanu, kas svītrotu bijušo princi Endrū no troņa mantošanas līnijas. Tas notika pēc tam, kad Endrū ceturtdien tika aizturēts uz 11 stundām, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu, bet izmeklēšana pret viņu turpinās.
Policija pārbauda apsūdzības, ka Endrū saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Karalis Čārlzs III jau ir atņēmis savam jaunākajam brālim Endrū visus titulus un padzinis viņu no mājām Vindzorā.
Tomēr mirušās karalienes Elizabetes II dēls Endrū vēl arvien ir troņa mantošanas līnijā, ieņemot tajā astoto vietu pēc sava brāļadēla prinča Harija meitas princeses Lilibetas.
Valdība apsver likuma pieņemšanu, lai svītrotu Endrū Mauntbetenu-Vindzoru no troņa mantošanas līnijas, kad būs pabeigta policijas izmeklēšana pret viņu, informēja ziņu avoti.
Pēdējos mēnešos ir pieaudzis sabiedrības sašutums par aizvien jauniem faktiem, kuri liecina par Endrū draudzīgām attiecībām ar Epstīnu un konfidenciālas informācijas nodošanu viņam laikā, kad Endrū bija Lielbritānijas tirdzniecības sūtnis no 2001. līdz 2011. gadam.
Pēc ceturtdien notikušās aizturēšanas veiktā "YouGov" aptaujā 82% respondentuu uzskatīja, ka Endrū vajadzētu svītrot no troņa mantošanas līnijas.
Šis process tomēr prasa laiku, jo parlamentam jāpieņem attiecīgs likums.
"Pirms troņa mantošanas līnija tiktu mainīta, visām 14 valstīm, kurās karalis Čārlzs ir valsts galva, ir jāmaina troņa mantošanas likums," sacīja konstitucionālo tiesību eksperts Roberts Heizels.
Policija piektdien turpināja ceturtdien sākto kratīšanu Endrū bijušajā dzīvesvietā "Royal Lodge" Berkšīras grāfistes Vindzoras pilsētā. Ir gaidāms, ka kratīšana turpināsies arī nedēļas nogalē.
