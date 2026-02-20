Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību 2011. gadā dzimušā Vladislava Potoročina meklēšanā. Jaunietis 19. februārī neilgi pirms pulksten 8.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Vērmeļu ielā, un kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma. Pastāv iespēja, ka viņš devies uz Daugavas pamatskolu Aglonas ielā.
Pazīmes — aptuveni 170 centimetrus garš, vidējas miesasbūves, ar tumšiem matiem. Bija ģērbies tumši zilā virsjakā ar oranžiem akcentiem uz piedurknēm — uz vienas no piedurknēm burts "B" — tumšās sporta biksēs, pelēkā džemperī ar kapuci, melnos sporta apavos un tumšā cepurē. Līdzi bijusi neliela tumši pelēka soma, ko nesis pār vienu plecu.
Policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un ikvienu, kam ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruņa numuru 67086800 vai 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu