Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Danielu Bivaini, kura šā gada 16. februārī pēc pulksten 8.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Zemaišu ielā.
Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas būves, gariem rozā krāsas matiem. Bija ģērbusies tumšā virsjakā ar kapuci, tumši zilās biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot Danielas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!
