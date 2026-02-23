Valoda kā tautas asinsrite un ģimenes saistviela. Saruna ar aktrisi Zani Daudziņu

Kāpēc ir svarīgi nosaukt lietas īstajos vārdos? Vai digitālajā laikmetā mēs nezaudējam spēju sarunāties un fantazēt? Un kāpēc vecākiem nevajadzētu baidīties lasīt bērniem priekšā, pat ja balss dreb? Par valodu, lasīšanu un dzīves garšas atgūšanu, gaidot pirmo Pasaku festivālu, sarunājas aktrise, runas pedagoģe un grāmatu autore Zane Daudziņa un Latvijas Vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Gatavojoties pirmajam Pasaku festivālam, ar aktrisi, runas pedagoģi un rakstnieci Zani Daudziņu sarunājas Latvijas Vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Saruna par to, kāda nozīme ir valodai cilvēka dzīvē un kāpēc bērnam jau no agrīna vecuma ir tik svarīga valodas bagāta vide mājās. Sarunu sēriju par priekšā lasīšanas nozīmi, lasītprasmi un tekstpratību atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija.
Inga Akmentiņa-Smildziņa: Tu esi sarakstījusi grāmatas, bet kautrējies sevi saukt par rakstnieci. Kāpēc tā?
Zane Daudziņa: Jā, man ir liela pietāte pret šo vārdu. Mana pirmā izglītība ir filoloģija, un es zinu, ko nozīmē būt īstam rakstniekam. Tāpēc es labprātāk izvēlos apzīmējumu “grāmatu autore”. Reiz televīzijā mani gribēja pieteikt ar visiem iespējamajiem tituliem, bet tas saraksts izvērtās garāks par pašu sarunu un, manuprāt, tikai nobiedē skatītāju. Esmu cilvēks, kurš raksta, runā un domā par valodu.
Valoda un runa ir tava ikdiena. Kā tu definētu – kas ir valoda cilvēka dzīvē?
Gatavojoties šai sarunai, es nonācu pie atziņas, kas man pašai ļoti iepatikās – valoda ir tautas asinsrite. Ja domājam tādās kategorijās, tad cilvēka dzīvē valoda ir fundamentāls pamats. Tā ir dzīvības elements, bez kura dzīve pārvēršas tikai par eksistenci. Kolīdz iztrūkst spējas izteikties vai uztvert, cilvēks kļūst par tādu kā “dārzeni”, kurš nespēj pilnvērtīgi reflektēt par apkārtējo vidi. Tā ir neatņemama cilvēciska kategorija, kas ir jāapzinās un jālolo.
Tātad valodas bagātībai ir milzīga nozīme dzīves kvalitātē?
Noteikti. Mani vienmēr pārsteidz un reizē biedē, ja pamanu, ka cilvēks var izdzīvot ar 200 vārdu krājumu. Liela daļa komunikācijas tad sastāv no reakcijām, skaņām un emociju paušanas, nespējot lietas nosaukt vārdos. Atceros tēlu no “Divpadsmit krēsliem” – Elločku Ščukinu, kura lieliski tika galā ar vīriešiem un dzīvi, izmantojot niecīgu vārdu krājumu un frāzes kā “liecies mierā”. Bet tas nav etalons. Valodas noplicināšanās ir bīstama.
Mēs varam dzīvot dažādi. Varam nopirkt flomāsteru komplektu ar četrām krāsām un iztikt ar to, kas ir. Bet mēs varam nopirkt komplektu ar 36 toņiem, jaukt tos un miksēt. Bagāta valoda ļauj reflektēt pasauli dziļāk, niansētāk, nevis plakani un prasti.
Mūsdienās liels izaicinājums ir digitālā vide. Kā tā ietekmē mūsu spēju domāt un runāt?
Manā jaunībā bija modē būt intelektuālim – tādam, kurš lasa, domā pats, rok dziļāk. Šobrīd, digitālajā laikmetā, mēs visi klikšķinām un “skrollējam”. Cilvēks kļūst par marioneti, kuru rausta aiz aukliņām. Arī es neesmu bez vainas – esam kļuvuši atkarīgi no savām ierīcēm, ņemam tās līdzi pat uz labierīcībām. Tas degradē lasīšanas ieradumus.
Digitālā vide ir kairinoša un ievelkoša – tur viss mirkšķinās, mainās: te gorilla piedzemdē mazuli, te kāds lec no tramplīna, te politikas jaunumi. Mums netiek ļauts garlaikoties, un līdz ar to mēs pārstājam domāt paši.