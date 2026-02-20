Raidījuma "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi ir atraduši radošu risinājumu savstarpējām domstarpībām, noslēdzot neparastu vienošanos. Sekojot attiecību eksperta Kristapa Ozoliņa padomam, laulātie izveidojuši savdabīgu "maiņas darījumu", kura mērķis ir ienest ikdienā vairāk pozitīvu emociju un patīkamu mirkļu.
Viss sākās brīdī, kad Viesturs nolēma pieprasīt savu kāroto masāžu – uzdevumu, ko pāris iepriekš bija izlozējis no savas vēlmju burkas. Lai gan Viesturs nekad nav slēpis savu vājību pret šādām procedūrām, Olga līdz šim bija izvairīga, pamatojot to ar veselības problēmām pēc muguras operācijas. Tomēr, lai rastu kompromisu, viņa vīram izvirzīja konkrētu noteikumu:"Es tev reizi mēnesī uztaisīšu masāžu, ja tu man divreiz mēnesī dāvināsi ziedus!"
Viesturu šāda matemātika mulsināja, un viņa pirmā reakcija bija neizpratne: "Paga, paga...vienu reizi pret divām?" Olga palika pie sava, norādot, ka bez šī darījuma masāžas nebūs vispār. Viņa neslēpj sarūgtinājumu, ka romantiskie žesti no vīra puses kļuvuši par retumu un parasti notiek tikai pēc tieša atgādinājuma, kas laupa jebkādu pārsteiguma prieku.
Viesturs situāciju redz citādi. Viņaprāt, ziedu dāvināšana reizi ceturksnī nav nekas peļams, un viņš norāda uz mūžīgo konfliktu starp dzimumu uztveri: "Šeit arī ir liela atšķirība, ko domā sieviete un vīrietis – kas ir "bieži". Tā kā, ja jūs jautāsiet manai sievai, viņa pateiks – tik ļoti reti [dāvinu ziedus]. Nu, es nevaru pateikt, ka es dāvinu bieži ziedus, bet reizi trijos mēnešos droši vien, ka tas notiek. Pēc sieviešu loģikas, kā šajā darījumā mēs to dzirdējām, viņa sagaida to divreiz mēnesī."
Neskatoties uz sākotnējo skepsi par "izdevīgumu", Viesturs saprata, ka kopīga miera labad ir jāpiekāpjas. Pāris oficiāli vienojās par jauno kārtību: turpmāk Viesturs divreiz mēnesī rūpēsies par ziedu pušķiem, bet Olga pretī sniegs vismaz vienu masāžas seansu.
