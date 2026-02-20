Ozolnieku vidusskolā jau vairākus gadus turpinās sarežģīta situācija saistībā ar kādu septītās klases skolēnu, kura uzvedība rada nopietnas bažas citu audzēkņu vecākiem un pedagogiem. Notiekošajā iesaistītas vairākas institūcijas, bet konflikts nav atrisināts, ziņo TV3 raidījums "Bez Tabu".
Viena no mammām, kura savu identitāti nevēlas atklāt, norāda, ka situācijā iesaistītas "visas instances — skola, Izglītības kvalitātes valsts dienests, bāriņtiesa, sociālais dienests, Bērnu aizsardzības centrs", kā arī rakstīts tiesībsargam un Izglītības ministrijai. Vairākkārt rakstīti iesniegumi arī policijā. Bijuši arī atkārtoti slimnīcu apmeklējumi.
Pēc vecāku teiktā, skolā fiksēti nopietni incidenti — esot žņaugtas skolotājas, viena pedagoģe nogrūsta zemē un spārdīta. Šajā mācību gadā klases audzinātājai ar pudeli pārsista galva, skolā ienestas šķiltavas un izteikti draudi to nodedzināt, kā arī ienesta naža imitācija un izskanējuši draudi "visus nogalināt".
Vecāki uzsver, ka skolu pie notiekošā nevaino — administrācija vairākus gadus meklējot risinājumus, konkrētajam skolēnam pat nodrošināts darbinieks, kurš viņam seko līdzi visas dienas garumā. Tomēr klasē bērnu skaits ir būtiski samazinājies.
"Šobrīd mums ir bail par bērnu drošību,"
saka mamma, jautājot, kāpēc pārējiem skolēniem jācieš viena bērna dēļ.
Izglītības pārvaldes pārstāve skaidro, ka vardarbības gadījumos tiek piesaistīti bērnu tiesību aizsardzības speciālisti un vērtēta vecāku sadarbība ar iestādēm. Bērnu aizsardzības centra pārstāvis norāda, ka konkrētajā klasē speciālisti bijuši vismaz sešas reizes un darbs turpinās, lai mazinātu riskus.
Situācija nonākusi arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības redzeslokā. Tās vadītāja Inga Vanaga uzsver, ka gadījums izgaismo sistēmas bezspēcību un nepieciešamību izvērtēt arī vecāku atbildību.
Savukārt zēna māte apgalvo, ka pret viņas dēlu veidojusies nepamatota attieksme no skolas puses. Viņa uzskata, ka konflikta pamatā ir vēlme panākt, lai bērns skolu pamestu, un norāda, ka mācību iestādi mainīt negrasās.
Plašāk skatieties 19. februāra "Bez Tabu" sižetā.
