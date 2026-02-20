Ziemīgā pastaiga Ogres Zilajos kalnos Kohu ģimenei un Olgas brālim kļuvusi par fonu atklātai diskusijai. Raidījumā "Ģimene burkā", malkojot tēju dabā, uzmanības centrā nonāca jautājums par plastiskajām operācijām. Kā izrādās, Olga jau ilgstoši lolo ieceri par ķirurģisku krūšu korekciju.
Sākotnēji šī operācija bija iecerēta kā dāvana sev 40 gadu jubilejā, taču laiks ritējis ātrāk par plānu īstenošanu, un tūlīt gaidāma jau nākamā dzimšanas diena. Olgas pārliecība ir skaidra – estētiskas izmaiņas veicamas nevis citu dēļ, bet gan lai sieviete pati justos komfortabli savā ķermenī. Viņa norāda, ka pēc bērnu izaudzināšanas vizuālas korekcijas ir saprotams solis, ja sieviete sāk izjust kompleksus par to, ka viņai "ir mazliet dzīves nogurušas krūtis". Raksturojot savas vēlmes, viņa uzsver: "Es noteikti nekādā gadījumā negribu sev lielākas [krūtis]! Es gribu skaistu formu! Es gribu, lai man patīk!"
Viena no praktiskajām motivācijām ir brīvība apģērba izvēlē – Olga sapņo par iespēju nēsāt tērpus ar vaļēju muguru, neraizējoties par apakšveļas pielāgošanu. Viesturs apstiprina, ka šis jautājums laulāto starpā nav jauns. Viņš gan pauž zināmu skepsi par sievas gatavību tūlītējai rīcībai, jo viņas viedoklis mēdzot svārstīties: "Šis ir ļoti bieži un vēsturiski cirkulējošs temats. Kurš to grib vairāk? Nu, protams, ka viņa, bet arī viņai domas mainās. Vienu mēnesi tas ir jā, citu – nē."
Kā galveno priekšnoteikumu operācijai Olga min pārliecību, ka ģimenes pieaugums vairs netiek plānots. Tā kā mūsdienu medicīna ļauj apvienot implantus ar veiksmīgu zīdaiņa barošanu, viņa jūtas gatava rīkoties pavisam drīz: "Es plānoju sev uztaisīt krūtis tad, kad es vairs neplānošu bērnus. Ideālā manā pasaules redzējumā, jā, tas būtu tad, kad es noslēgtu to bērnu tēmu. Nu, teorētiski rīt jau var iet, jā – bērnus vairs neplānoju!"
