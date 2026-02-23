Ledlauža "Varma" komanda izglābusi uz dreifējoša ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus, pavēstīja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Brīvostā informēja, ka sestdienas, 21. februāra, vakarā no Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) saņemta informācija, ka pie Plieņciema, izveidojoties plaisai ledū, jūrā ir iepūsts liels ledus gabals, uz kura atrodas divi cilvēki, kuri bija devušies nūjot pa jūras ledu.
Izvērtējot situācijas bīstamību, nekavējoties pieņemts lēmums sākt glābšanas operāciju, cilvēku meklēšanā iesaistot Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" ledlauzi "Varma", kas atradās vistuvāk notikuma vietai.
Pēc piecu stundu intensīviem meklēšanas darbiem ap pulksten 1 ledlauža komanda abus jūrā iepūstos cilvēkus atrada un uzņēma uz klāja.
"Meklēšanas darbi jūrā bija sarežģīti, tos būtiski apgrūtināja tumsa un lielie ledus sanesumi, kas traucēja navigāciju,"
norādīja brīvostā.
Izglābtie ar kuģi "Laura" nogādāti Rīgas ostā un nodoti mediķu aprūpē.
Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Tīlika pavēstīja, ka sestdien, 21. februārī, pulksten 18.08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu no cietušajiem, kuri atradās uz ledus gabala jūrā un pašu spēkiem nespēja nokļūt krastā.
Sākotnēji glābēji cilvēku lukturīšu gaismu saskatīja vairāk nekā viena kilometra attālumā no krasta, taču tā pakāpeniski attālinājās, jo atrautais ledus gabals tika nests arvien tālāk jūrā. Saņemtā informācija liecināja, ka starp ledus gabaliem izveidojusies plaisa un atstatums starp tiem palielinās. Glābēji ar uz ledus esošajiem cilvēkiem uzturēja telefonisku saziņu, lai sekotu viņu atrašanās vietai un veselības stāvoklim.
Ņemot vērā, ka cilvēki atradās vairākus kilometrus no krasta, starp glābējiem un cietušajiem bija izveidojusies plaša ūdens josla, kā arī valdīja tumši un bīstami laika apstākļi, piekļuve viņiem nebija iespējama, skaidroja Tīlika. Viņa piebilda, ka VUGD glābšanas darbus veic tikai iekšējos ūdeņos, tādēļ šādos gadījumos tiek informēts Krasta apsardzes dienests.
Tāpat viņa informēja, ka glābšanas helikoptera iesaiste laikapstākļu dēļ tika atzīta par nedrošu.
Ņemot vērā situācijas attīstību un pieaugošos riskus, operācijā iesaistīja ledlauzi "Varma" un daudzfunkcionālo ledus klases kuģi "Laura". Ledlauzis "Varma" veica ledus laušanas darbus un ap pulksten 0.45 lokalizēja uz ledus esošos cilvēkus. Pulksten 2.45 cietušos pārņēma kuģis "Laura", kas nodrošināja viņu nogādāšanu Rīgā.
Pēc ierašanās krastā notikumā iesaistītās personas apskatīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Cilvēku veselības stāvoklis tika atzīts par apmierinošu, un no turpmākas medicīniskās palīdzības viņi atteicās, informēja Tīlika.
