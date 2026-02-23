Koncertzālē "Latvija" ar īpašu koncertu uzstājās ērģelniece Iveta Apkalna, kopā ar klausītājiem nosvinot sava jaunākā albuma atvēršanu.
Šis koncerts ir dziļi personisks un emocionāls notikums mākslinieces radošajā ceļā. Iveta Apkalna savā jaunākajā programmā apvieno divus garīgās mūzikas simbolus – komponistus Pēteri Vasku un Arvo Pertu, kuru daiļradi caurstrāvo klusums, iekšējs miers, garīgums un dabas klātbūtne. Programmā iekļautie opusi veido vienotu, meditatīvu muzikālu ceļojumu, kurā mūzika kļūst par lūgšanu, refleksiju un iekšēju dialogu.
Iveta Apkalna uzsver, ka šis albums un koncertprogramma atspoguļo viņas pašreizējo dzīves un māksliniecisko posmu – tieksmi pēc dziļuma, miera, klusuma un būtības. Tā ir mūzika, kurā mazāk ir ārēja spožuma, bet vairāk jēgas, satura un iekšējas gaismas.
Aplūko foto no koncerta:
