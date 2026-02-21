Atēnās viesnīcas numurā mirusi atrasta Izraēlas televīzijas producente Dana Ēdena, kura bija viena no populārā spiegu trillera "Tehran" veidotājām. Grieķijas policija paziņojusi, ka 52 gadus vecās sievietes nāve tiek izmeklēta, taču pašlaik tā tiek uzskatīta par pašnāvību.
Policija norādījusi, ka Ēdena atrasta svētdien pēc tam, kad radiniekiem vairākkārt neizdevās ar viņu sazināties. Pēc sākotnējās informācijas lieta tiek klasificēta kā pašnāvība.
Ēdena Grieķijā uzturējās, jo Atēnās notika seriāla "Tehran" ceturtās sezonas filmēšana. Izraēlas sabiedriskais medijs "Kan" izteicis līdzjūtību un norādījis, ka producente bija nozīmīga persona Izraēlas televīzijas nozarē. Viņas darbs atstājis būtisku iespaidu uz vairākām populārām programmām un seriāliem.
Arī producēšanas uzņēmums "Dana and Shula Productions" Ēdenas nāvi raksturojis kā smagu zaudējumu ģimenei, draugiem un kolēģiem. Uzņēmums uzsvēris, ka baumas par iespējamu noziedzīgu vai politiski motivētu nāvi nav patiesas.
Seriāls "Tehran", kas pirmizrādi piedzīvoja 2020. gadā, vēsta par Izraēlas izlūkdienesta "Mossad" aģenti Tamaru Rabinjanu, kura tiek nosūtīta misijā uz Irānu. Seriāls 2021. gadā saņēma Starptautisko "Emmy" balvu kā labākais drāmas seriāls.
Policija uzsākusi oficiālu izmeklēšanu un tiek vākti videoieraksti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu