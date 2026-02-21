Ziemas olimpisko spēļu sieviešu komandu sprinta distanču slēpošanas kvalifikācijas sacensībās Tesero trasē trešdien negaidīti ieskrēja suns, kurš kopā ar sportistēm šķērsoja finiša līniju.
Dzīvnieks parādījās finiša taisnē brīdī, kad pēdējās dalībnieces tuvojās noslēgumam. Video redzams, kā suns sākotnēji vēro notiekošo, bet pēc tam aizskrien līdzi sportistēm un kopā ar viņām sasniedz finišu, izraisot skatītāju sajūsmu. Sacensību laika tiesneši pat fiksējuši viņa šķērsošanas brīdi.
Vēlāk noskaidrots, ka suns ir divus gadus vecs čehoslovāku vilku suns vārdā Nazguls. Kā ziņo ASV sabiedriskais radio "NPR", suns pieder vietējiem iedzīvotājiem, kuri ir saistīti ar sacensību rīkotājiem. Īpašnieki skaidroja, ka suns no rīta bijis nemierīgāks nekā parasti, redzot saimniekus dodamies prom, un, iespējams, aizbēdzis no mājas, lai tiem sekotu. Pēc incidenta organizatori dzīvnieku notvēra un vēlāk atdeva saimniekiem.
Sportistu reakcijas uz negaidīto dalībnieku bija atšķirīgas. Horvātijas slēpotāja Tena Hadzica atzina, ka sākotnēji nodomājusi, ka tas ir vilks, un uz brīdi baidījusies, ka dzīvnieks varētu iekost. Grieķijas sportiste Konstantina Haralampidu norādīja, ka suns skrējis gar finiša līniju, sekojot kamerai, un neesot bijis agresīvs.
Nazgula parādīšanās sacensību rezultātus būtiski neietekmēja, jo medaļu pretendentes finišu bija sasniegušas jau pirms incidenta.
