EP apstiprinājusi izmaiņas ES patvēruma procedūru regulās, lai nodrošinātu patvēruma pieprasījumu ātrāku izskatīšanu. Tās paredz drošu izcelsmes valstu saraksta izveidi un drošas trešās valsts jēdziena piemērošanu.
Jaunais ES mēroga drošu izcelsmes valstu saraksts ļaus paātrināt patvēruma pieprasījumu izskatīšanu sarakstā iekļauto valstu – Bangladešas, Kolumbijas, Ēģiptes, Kosovas, Indijas, Marokas un Tunisijas – valstspiederīgajiem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem katram pieteikuma iesniedzējam būs jāpierāda, ka šis noteikums nebūtu jāpiemēro viņa gadījumā. Tas būtu iespējams, pastāvot pamatotām bailēm no vajāšanas vai būtiska kaitējuma riskam, ja viņu nosūtītu atpakaļ uz savu valsti.
Par drošām izcelsmes valstīm uzskatīs arī ES kandidātvalstis, ja vien šo statusu neietekmēs būtiski apstākļi. Piemēram, ar bruņotu konfliktu saistīta plaši izplatīta vardarbība, ES mēroga patvēruma atzīšanas rādītājs izrādīsies virs 20%, būs konstatētas sankcijas par pamattiesību pārkāpumiem u. c.
Izmaiņas arī paredz, ka ES valstis varēs piemērot drošas trešās valsts koncepciju attiecībā uz patvēruma pieteikuma iesniedzēju, kurš nav konkrētās valsts piederīgais, un tādējādi pasludināt pieteikumu par nepieņemamu, ja būs izpildīts viens no trim nosacījumiem: saiknes esamība starp pieteikuma iesniedzēju un trešo valsti (piemēram, ģimenes locekļu atrašanās šajā valstī, iepriekšēja atrašanās šajā valstī vai valodas, kultūras vai līdzīgas saiknes); pieteikuma iesniedzējs ir tranzītā šķērsojis trešo valsti ceļā uz ES un būtu varējis tur pieprasīt aizsardzību; ar trešo valsti noslēgts divpusējs, daudzpusējs vai ES līmeņa nolīgums vai vienošanās par patvēruma meklētāju uzņemšanu, izņemot nepavadītus nepilngadīgos.
Parlamenta ieskatā drošu izcelsmes valstu saraksts ir politisks pagrieziena punkts ES migrācijas pārvaldībā. Tiesību akts nosaka skaidru virzienu: kopīgi noteikumi, ātrākas un efektīvākas procedūras, patvēruma tiesību aizsardzība personām, kurām uz to ir tiesības, un stingra pieeja ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. Vienošanās vēl ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Padomei.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
