Šā gada 17. februārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas Augšdaugavas novadā, pārbaudot saņemto operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, aizturēja 1976. gadā dzimušu vīrieti. Aizdomās turētā dzīvesvietā un automašīnā likumsargi atrada un izņēma 241 gramu amfetamīna, informē Valsts policija.
Tāpat noskaidrota vīrieša saistība ar zādzību no automašīnām Daugavpilī. Valsts policijā sākti divi kriminālprocesi.
Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas bija saņēmušas operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu apriti Augšdaugavas novadā.
Pārbaudot šo informāciju, 17. februārī aizdomās turētais 1976. gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts. Veicot sankcionētu kratīšanu viņa dzīvesvietā Augšdaugavas novadā un automašīnā "VW Golf", policisti konstatēja vairākus iepakojumus ar kopumā 241 gramu amfetamīna. Tāpat tika atrasta nereģistrēta gāzes pistole. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis, iespējams, bija iecerējis narkotiskās vielas realizēt Daugavpilī.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas — par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā, kā arī neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Savukārt 6. februārī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī kādas mājas stāvlaukumā no automašīnas "VW Golf" nozagts priekšējais atdurtstienis, divi priekšējie tuvās gaismas lukturi un dekoratīvā reste. Nodarie zaudējumi sasniedz 1350 eiro. Par šo faktu tika uzsākts kriminālprocess.
Izmeklēšanas gaitā Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas noskaidroja, ka ar minēto zādzību saistīts tas pats 1976. gadā dzimušais vīrietis.
Izmeklēšana turpinās arī pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas — par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzību).
