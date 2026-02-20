Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas 2023. gada 12. jūnijā uzsāka kriminālprocesu aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. Veicot virkni izmeklēšanas darbību, policijas darbinieki noskaidroja, ka 1975. gadā dzimis vīrietis nodrošināja nelikumīgu televīzijas pakalpojumu vairāk nekā 30 abonentiem. Kriminālprocess 2026. gada 11. februārī tika nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policija.
2024. gada 5. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonām veica četras sankcionētas kratīšanas Daugavpilī un Augšdaugavas novadā pie personām, kurām tika nodrošināta nelikumīga piekļuve televīzijas programmām, kuras atbilstoši Eiropas Savienības Padomes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumiem ir aizliegtas izplatīšanai Eiropas Savienības teritorijā. Kratīšanas laikā likumsargi izņēma vienu dekoderu. Tāpat tika veikta kratīšana arī pie 1975. gadā dzimušā vīrieša, kurš tika turēts aizdomās par nelikumīgas televīzijas nodrošināšanu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka
nelikumīgais televīzijas pakalpojums dažādos laika periodos ticis nodrošināts vairāk nekā 30 abonentiem.
Par notikušo Valsts policijā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 208. panta — par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods — brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, kā arī tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību, noteiktu nodarbošanos vai amatu ieņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
2026. gada 11. februārī izmeklēšana minētajā kriminālprocesā tika pabeigta un lieta nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 1975. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atgādina — neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
