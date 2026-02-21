Austrālijā pirmo reizi tiesas priekšā stājies 24 gadus vecais Navīds Akrams, kurš tiek apsūdzēts par līdzdalību apšaudē Sidnejas Bondi pludmalē pagājušā gada 14. decembrī. Uzbrukums Hanukas svinību laikā prasīja 15 cilvēku dzīvības un vēl vairāk nekā 40 cilvēki guva ievainojumus. Tā tiek uzskatīta par smagāko masu apšaudi valstī gandrīz 30 gadu laikā.
Apsūdzētais tiesas sēdē piedalījās attālināti no stingra režīma cietuma Goulburnā. Sēde ilga aptuveni piecas minūtes un galvenokārt bija veltīta procesuāliem jautājumiem, tostarp tiesas noteiktam aizliegumam atklāt dažu cietušo vārdus un citus datus. Akrams uzrunāja tiesu tikai vienreiz, ar apstiprinošu atbildi par to, ka saprot tiesas apspriestos ierobežojumus.
Prokuratūra viņam izvirzījusi apsūdzības par terorismu, 15 slepkavībām, daudziem tīšas smagas ievainošanas gadījumiem un sprāgstvielu izvietošanu. Uzbrukumu, pēc izmeklētāju teiktā, viņš īstenojis kopā ar tēvu Sadžidu Akramu, kuru notikuma vietā nošāva policija. Pats Navīds Akrams tika ievainots un vēlāk no slimnīcas pārvests uz cietumu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka
uzbrukums ticis rūpīgi plānots vairākus mēnešus.
Policijas rīcībā ir materiāli par šaujamieroču treniņiem, izlūkošanas braucieniem uz uzbrukuma vietu un video, kuros redzams "Islāma valsts" karogs un pausts naidīgums pret cionistiem.
Apsūdzētā advokāts norādījis, ka ir pāragri runāt par to, vai apsūdzētais atzīs vainu.
Uzbrukums Austrālijā izraisījis plašas diskusijas par antisemītismu, drošības dienestu darbu un ieroču aprites regulējumu. Paralēli kriminālprocesam notiek vairākas oficiālas izmeklēšanas, tostarp par drošības iestāžu rīcību pirms traģēdijas.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu