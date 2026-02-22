ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņojis, ka plāno noteikt papildu 15% muitas tarifu preču importam uz ASV, nevis 10% tarifu, kā paziņoja dienu iepriekš. Tramps sociālajos tīklos paziņoja, ka viņš pieņēmis šādu lēmumu pēc rūpīgas, detalizētas un pilnīgas "smieklīgā, slikti uzrakstītā un ārkārtīgi antimerikāniskā" ASV Augstākās tiesas lēmuma izanalizēšanas.
ASV Augstākā tiesa piektdien atzina, ka Tramps, nosakot virkni muitas tarifu, kas satricināja globālo tirdzniecību, ir pārsniedzis savas pilnvaras. Spriedums neietekmē nozaru nodevas, ko Tramps atsevišķi noteicis tērauda, alumīnija un dažādu citu preču importam.
Pēc Augstākās tiesas lēmuma izsludināšanas Tramps piektdien parakstīja rīkojumu, kas viņam ļāva apiet Kongresu un noteikt 10% nodokli importam uz ASV. Taču šis tarifs būs spēkā tikai 150 dienas, ja vien tā termiņš netiks pagarināts likumdošanas ceļā.
