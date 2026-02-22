Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu svētdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja desmito vietu. Pēc pirmajiem diviem braucieniem sestdien Kalendas ekipāža bija 11. pozīcijā, bet pēc trešā brauciena izdevās par vienu vietu pakāpties, ko izdevās saglabāt arī pēc pēdējā brauciena.
Zelta medaļas izcīnīja vācieša Johannesa Lohnera četrinieks, pilotam tiekot pie otrā titula šajās olimpiskajās spēlēs - viņš uzvarēja arī divnieku konkurencē. Čempions jau iepriekš paziņoja, ka šīs būs viņa pēdējās sacensības un karjeras noslēgums.
Summā Lohnera ekipāža četrus braucienus veica trīs minūtēs un 37,57 sekundēs.
Sudrabu tāpat kā divniekos izcīnīja Frančesko Frīdriha ekipāža, kuri no līdera atpalika 0,57 sekundes, bet bronzas medaļu ar deficītu 1,07 sekundes ieguva šveicieša Mihaela Fogta četrinieks, kas pēdējā braucienā par 0,04 sekundēm apsteidza vācieti Adamu Amūru ar komandu un neļāva atkārtoties divnieku goda pjedestālam.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Lauri Kaufmani un Mairi Kļavu no līdera atpalika 2,15 sekundes.
Pirmajā braucienā Kalendas četrinieks uzrādīja desmito ātrāko laiku, otrajā braucienā ieņēma 17. vietu, trešajā braucienā latviešiem atkal bija desmitais ātrākais laiks, bet noslēdzošajā - devītais.
Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.
Jau ziņots, ka divnieku sacensībās Kalenda ar Mikni ieņēma astoto vietu.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs četriniekos uzvarēja Frančesko Frīdriha ekipāža, Lohnera četrinieks izcīnīja sudrabu, bronzas medaļas kaklā kāra kanādieša Džastina Kripsa komanda, bet Latvijas bobslejista Oskara Ķibermaņa četrinieks ieņēma piekto vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.
