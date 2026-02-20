Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis lūdz sabiedrības palīdzību 1993. gadā dzimušā Arvila Vicinska meklēšanā. Vīrietis 13. februāra vakarā, diennakts tumšajā laikā, Tukuma novada Lestenes pagastā devās no mājām "Blāzmas" uz savu dzīvesvietu "Meldiņi", taču galamērķī nav nonācis. Viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes — aptuveni 180 centimetrus garš, kalsnas miesasbūves, ar gaišām acīm un īsiem gaiši brūniem matiem, neliela gaiši brūna bārda. Uz rokām un kājām ir tetovējumi, taču to saturs nav zināms. Iespējams, bija tērpies zaļās darba drēbēs ar atstarojošiem elementiem un gaišos sporta apavos.
Policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un ikvienu, kam ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.
