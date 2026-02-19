Valsts policija (VP) pēdējo divu gadu laikā saistībā ar tā dēvētajām telefonkrāpšanām aizturējusi vairāk nekā 200 personas.
Iekšlietu ministrijas sniegtā informācija Saeimas Pieprasījumu komisijai liecina, ka 2024. un 2025. gadā apturēta piecu krāpniecisko zvanu centru darbība, kratīšanas īstenotas Latvijā un Ukrainā, fokusējoties uz investīciju krāpšanām, viltus policistiem un banku darbiniekiem.
Izmeklētāju darba rezultātā arestēta manta vairāk nekā 3,5 miljonu eiro vērtībā, Latvijā apcietinātas piecas personas, izdoti seši Eiropas apcietinājuma orderi, veiktas 102 kratīšanas, identificēti 89 cietušie, pie kriminālatbildības sauktas 12 personas, kopējie nodarītie zaudējumi aplēsti 3,1 miljons eiro. VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde dažādos kriminālprocesos divu gadu laikā aizturējusi vairāk nekā 200 personas. Šīs personas ir gan saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piemēram, tā dēvētie mūļi un vervētāji, gan saistīti ar krāpšanu, piemēram, operatori.
Ministrija atgādina, ka ir izstrādājusi un virza grozījumus Elektronisko sakaru likumā, ar kuriem paredzēts noteikt elektronisko sakaru komersantu pienākumu nodrošināt priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu jeb SIM karšu mobilo sakaru lietotāju reģistrāciju. Atbilstoši VP datiem, nereģistrētu mobilo sakaru priekšapmaksas karšu izmantošanas īpatsvars noziegumu izdarīšanā, tostarp krāpšanā, ir ap 40% no visiem atklātajiem noziegumiem, turklāt šim īpatsvaram ir tendence palielināties.
