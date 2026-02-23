Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis slimības dēļ izlaida Goldensteitas "Warriors" svētdienas spēli pret Denveras "Nuggets".
Brandins Podziemskis mača pēdējās piecās minūtēs guva 12 no saviem 18 punktiem un palīdzēja Goldensteitas "Warriors" ar 128:117 pārspēt Denveras "Nuggets".
Podziemskis realizēja septiņus no 16 metieniem no spēles, kā arī izcīnīja 15 atlēkušās bumbas un atdeva deviņas rezultatīvas piespēles. Als Horfords trāpīja sešus tālmetienus un maču noslēdza ar 22 punktiem un septiņām piespēlēm, sekmējot to, ka "Warriors" pārtrauca divu zaudējumu sēriju.
Goldensteitas komandai šajā spēlē nepalīdzēja Stefens Karijs (ceļgala savainojums), Kristaps Porziņģis (slimība) un Džimijs Batlers (labā ceļgala priekšējās krusteniskās saites plīsums), bet neilgi pirms spēles no sastāva tika svītrots arī Dreimonds Grīns (muguras problēmas).
Mozess Mūdijs uzvarētāju rindās guva 23 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet De’Entonijs Meltons pievienoja 20 punktus.
Denveras komandā Nikola Jokičs izcēlās ar 25 punktiem, 20 atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm. Tas bija viņa piektas "triple-double" pēdējās septiņās spēlēs, 19. šosezon un 183. karjerā. Džamals Marejs guva 21 punktu, Kristians Brauns pievienoja 18, bet Brūss Brauns — 12 punktus. Pirms šī mača "Nuggets" bija uzvarējuši trīs no iepriekšējām piecām spēlēm.
Lai gan Denvera piektdien bija svinējusi iespaidīgu uzvaru ar 54 punktu pārsvaru pār Portlendu, šajā mačā "Nuggets" pirmajā puslaikā tā arī ne reizi neizvirzījās vadībā. Otrajā puslaikā viesi gan pietuvojās, taču Goldensteita noslēdza spēli ar izrāvienu 19:8.
Izšķirošajā nogrieznī Podziemskis trāpīja divus tālmetienus un guva punktus pēc atlēkušās bumbas uzbrukumā, bet Horfords realizēja savu sesto trīspunktu metienu, liekot "Chase Center" līdzjutējiem eksplodēt sajūsmā.
