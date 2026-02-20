Maskavas Gulaga vēstures muzejs, kas vēsta par komunistiskā režīma koncentrācijas nometņu sistēmu PSRS diktatora Josifa Staļina laikā, tiks pārveidots par muzeju, kas stāstīs par noziegumiem, ko Otrā pasaules kara laikā Padomju Savienībā pastrādāja nacistiskā Vācija.
Gulaga vēstures muzejs, kas pašlaik ir slēgts, savā tīmekļa vietnē paziņoja, ka pārtaps par muzeju, kas veltīts "padomju tautas genocīda upuru piemiņai" un aptvers "visus nacistu kara noziegumu posmus".
Gulaga vēstures muzejs tika izveidots 2001. gadā un tika slēgts 2024. gada novembrī it kā ugunsdrošības problēmu dēļ. Muzejs pieminēja miljoniem cilvēku, kurus komunistiskais režīms no 1918. līdz 1956. gadam noslepkavoja vai ieslodzīja koncentrācijas nometnēs.
Pēc pārveidošanas muzejā tiks atspoguļota tā dēvētā Sarkanās armijas atbrīvošanas misija un nacistu noziedznieku tiesas prāvas, paziņoja Maskavas varasiestādes. Muzeja mērķis būšot panākt "ilgstošu nacisma noraidījumu" jaunajās paaudzēs, skaidro nākamā muzeja direktore Natālija Kalašņikova.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu