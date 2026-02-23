Janvārī piedzīvotais lielais sals izraisīja strauju pieprasījuma kāpumu pēc apkures granulām, un saceltā ažiotāža sociālajā vidē un medijos noveda pie īslaicīga deficīta. Iedzīvotāji, bažījoties par kurināmā nepieejamību, steidza veidot uzkrājumus, un tirgotāji ar šādu pieprasījuma lēcienu nebija rēķinājušies, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Granulas ir viens no populārākajiem apkures veidiem Latvijā, tās izmanto arī centralizētajās siltumapgādes sistēmās. Pēdējos gados patēriņš bijis salīdzinoši stabils — ap 190 tūkstošiem tonnu gadā, lai gan ražošanas apjomi samazinājušies vājā eksporta pieprasījuma un augsto izejmateriālu cenu dēļ. Latvijā kopumā saražo gandrīz desmit reizes vairāk granulu nekā patērē, tomēr janvāra aukstums ar vidējo temperatūru -8,7 grādi patēriņu būtiski palielināja.
Latvijas Biomasas asociācijas valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs atzina, ka janvārī atsevišķās pilsētās, tostarp Rēzeknē un Liepājā, granulas uz laiku tiešām nebija nopērkamas. Ražotāji un tirgotāji ražošanu un iepirkumus plāno mēnešiem uz priekšu, balstoties uz iepriekšējo gadu datiem, tādēļ strauju pieprasījuma pieaugumu ātri nosegt nevarēja. Būvniecības preču tīkla "Kurši" dati liecina, ka pieprasījums šogad pieaudzis pieckārtīgi.
Situāciju pasliktināja arī pārpircēji, kas granulas iegādājās vairumā, lai pārdotu dārgāk. Atsevišķi veikali noteica pirkuma limitus, lai ierobežotu spekulāciju. Līdz ar ažiotāžu cenas būtiski pieauga — ja janvāra sākumā tonna maksāja ap 250 eiro, tad vēlāk sludinājumos cena sasniedza ap 450 eiro.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis norādīja, ka granulas kopumā bija pieejamas, taču pieprasījums pārsniedza ierasto. Ekonomikas ministrija tirgus situāciju īpaši neanalizē, bet Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sekoja līdzi cenu dinamikai un brīdināja par iespējamiem krāpniecības gadījumiem.
Eksperti uzsver, ka granulu tirgus Latvijā kopumā ir stabils un izejvielu trūkuma risku pašlaik nav. Sagaidāms, ka, laikam kļūstot siltākam un mazinoties ažiotāžai, cenas varētu stabilizēties.
Plašāk skatieties 22. februāra "Nekā personīga" sižetā.
