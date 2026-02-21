Gaidāmais lidojums uz silto Ēģipti mudinājis dzejnieci un šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzni Magoni Liedeskalnu doties jauna peldkostīma meklējumos. Šajā iepirkšanās tūrē viņai talkā nāca skaistumkonkursu organizators Mainots Vecvagars – abi iepazinās kādā svētku sarīkojumā un tagad kopīgi mēģināja atrast ideālo variantu Magones atpūtas garderobei.
Mainots mudināja dzejnieci definēt savas vēlmes attiecībā uz tērpa griezumu un toni. Magone sākotnēji sliecās uz sūnu zaļo gammu, lai pieskaņotos savām biksēm, tomēr vēlāk aizdomājās par galamērķa specifiku. Viņas prātā Ēģipte saistās ar smilšainiem un dabiski gaišiem tērpiem. Uz to pavadonis reaģēja ar humoru, aicinot Magoni neaizvest uz tuksneša zemi ziemu. Runājot par vizuālo tēlu, Magone uzsvēra, ka meklē kaut ko ērtu un brīvu, iespējams, pat kreklveida fasonu, kas vienlaikus glaimotu augumam: "Lai ir brīvi un forši, bet nevis resna, bet seksīga!"
Kad saruna nonāca līdz papildu aksesuāriem, piemēram, tunikām, dzejniece bija skeptiska, ironizējot par to, vai tiešām tas ir nepieciešams: "Tu domā, baigi vajag? Mēs taču pie peldbaseina neiesim šeihiem dejot vēderdejas!"
Diskusijas gaitā tika skarts arī jautājums par brauciena nolūku. Magone strikti noliedza, ka dotos uz ārzemēm lūkoties pēc jauna kavaliera vai plānotu turpmāko dzīvi saistīt ar musulmaņu pasauli: "Nē, meklējumos es tur nebraucu, noteikti."
Tā kā Latvijā pašlaik ir ziema, abi biedri bažījās, vai tirdzniecības vietu piedāvājums nebūs pārāk trūcīgs. Nonākot pie veļas stendiem, Mainots centās precizēt Magones vēlmes attiecībā uz atklātību un materiāliem, taču dzejniece pauda bažas par galamērķa kultūras normām: "Ja Eiropā to saprot, tad tur, zini, ir jāvelk tas audums (burka)."
Eksperts ieteica izvēlēties tādus modeļus, kas optiski koriģē siluetu, izmantojot krāsu spēles vai ziedu rakstus. Kamēr Mainots veltīja komplimentus viņas aprisēm, Magone uzstāja uz akcentu krūšu daļā, vēloties vizuālu apjomu: "Lai gaļīgi un forši."
Iepirkšanās laikā Mainots atgādināja, ka meklēt pludmales apģērbu ziemas vidū ir sarežģīti, jo sortiments ir ierobežots. Tomēr abi turpināja analizēt dažādus piegriezumus. Magone noraidīja bokseršortus, uzskatot, ka tie padara gurnus smagnējus, un deva priekšroku sievišķīgākam stilam: "Aizmugure, lai ir ciet, bet priekša kā smukas biksītes."
Lai gan Mainots aizstāvēja viedokli, ka jebkurš fasons pareizā tonī var būt pievilcīgs, Magone palika pie sava – vispirms jānofiksē kaut viens modelis, kas patiesi uzrunā. Galu galā abi nonāca pie svētku apakšveļas kolekcijām, turpinot savus ideālā tērpa meklējumus.
