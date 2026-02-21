21 gadu veca Lielbritānijas iedzīvotāja notiesāta ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un astoņiem mēnešiem par bīstamu braukšanu, kas 2022. gada decembrī izraisīja avāriju ar diviem bojāgājušajiem un vairākiem smagi cietušajiem. Tiesa konstatēja, ka Libertija Mičela no Čipingnortonas, dažas dienas pirms avārijas bija publicējusi video, kuros redzama ātruma pārsniegšana un bīstama braukšana. Šos video viņa publicēja platformā "Snapchat".
Glosteras tiesā noskaidrots, ka avārijas brīdī Mičelai autovadītājas apliecība bija mazāk nekā mēnesi. 2022. gada 2. decembrī uz kāda ceļa Glosteršīrā viņa mēģināja apdzīt vairākus transportlīdzekļus vienlaikus, braucot ar aptuveni 154 kilometriem stundā (ap 90 jūdzēm stundā) vietā, kur atļautais ātrums ir 60 jūdzes stundā. Mēģinot pārtraukt manevru, viņas vadītā automašīna sadūrās ar taksometru.
Sadursmē notikuma vietā gāja bojā taksometra vadītājs Oktavians Kodreanu. Viņa pasažiere, skolotāja Moira Vīlena, vēlāk mira slimnīcā no gūtajām traumām. Vēl trīs cilvēki guva smagus ievainojumus, un vairākiem cietušajiem traumas radījušas paliekošas sekas.
Izmeklēšanā atklāts, ka Mičela jau iepriekš filmējusi sevi, braucot ar ātrumu līdz pat 160 kilometriem stundā pa lauku ceļiem, kā arī iebraucot pretējā joslā. Tiesa viņu atzina par vainīgu divās apsūdzībās par nāves izraisīšanu bīstamas braukšanas dēļ, trīs apsūdzībās par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par transportlīdzekļa vadīšanu bez atbilstošas apdrošināšanas. Papildus cietumsodam viņai uz vairāk kā astoņiem gadiem liegts vadīt transportlīdzekļus.
