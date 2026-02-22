Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnīja 11. vietu 50 kilometru klasiskā stila distancē, bet par pirmo olimpisko čempioni tik garā slēpojumā kļuva zviedriete Eba Andešone.
(Precizēta P. Eidukas izcīnītā vieta.)
Līdz šim garākā distance, ko sievietes veica jebkādā stilā olimpiskajās spēlēs, bija 30 kilometri.
Andešone distanci veica divās stundās, 16 minūtēs un 28,2 sekundēs, par divām minūtēm un 15,3 sekundēm apsteidzot norvēģieti Heidi Vengu. Bronzas medaļu izcīnīja šveiciete Nadja Kēlina, kura čempionei zaudēja sešas minūtes un 41,5 sekundes.
Eiduka finišēja deviņas minūtes un 13,9 sekundes aiz Andešones, ar 11. vietu sasniedzot labāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē olimpiskajās spēlēs.
Uz starta izgāja 41 sportiste, bet finišu sasniedza 33.
Sākotnēji 11. vietu izcīnījusī neitrālā sportiste Darja Ņeprjajeva par svešu slēpju paņemšanu maiņas punktā tika diskvalificēta.
Eiduka šajās olimpiskajās spēlēs ieņēma 15. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē un 23. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.
