Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) datiem 2024. gadā 93,3 miljoni cilvēku ES bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, tostarp 20 miljoni bērnu, kas ir ceturtā daļa no ES bērniem.
Tādēļ EP aicināja izstrādāt visaptverošu ES nabadzības apkarošanas stratēģiju ar vērienīgiem mērķiem.
Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu ES apņēmās līdz 2030. gadam vismaz par 15 miljoniem samazināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu, tostarp vismaz pieciem miljoniem bērnu. Saistībā ar apņemšanos apkarot nabadzību un atbalstīt sociālo iekļaušanu EK pašlaik gatavo ES pirmo nabadzības apkarošanas stratēģiju.
EP deputāti vēlas, lai EK gaidāmajā nabadzības apkarošanas stratēģijā nabadzību atzītu par cilvēka cieņas pārkāpumu. Deputāti arī grib, lai EK vadībā nabadzības izskaušana ES notiktu, vēlākais, līdz 2035. gadam. Patstāvīgajā ziņojumā, ko pieņēma EP, deputāti arī aicina nodrošināt pienācīgus budžeta resursus nabadzības apkarošanas pasākumiem ES ilgtermiņa budžetā un pienācīgu koordināciju starp ES institūcijām un dalībvalstīm.
EP arī pieprasa lielāku atbalstu ES valstīm Eiropas Garantijas bērniem īstenošanā – lai visiem bērniem, kam vajadzīga palīdzība, nodrošinātu piekļuvi bezmaksas veselības aprūpei, izglītībai, aprūpei un veselīgam uzturam. Šajā nolūkā deputāti aicina Eiropas Garantijai bērniem paredzēt īpašu budžetu vismaz 20 miljardu eiro apmērā. Dalībvalstīm vismaz 5% no Eiropas Sociālā fonda+ līdzekļiem būtu jāpiešķir konkrētiem projektiem bērnu nabadzības apkarošanai, un vismaz 10% būtu jāpiešķir valstīm, kurās bērnu nabadzības un sociālās atstumtības līmenis pārsniedz ES vidējo rādītāju.
Pieaugušajiem nabadzības apkarošana jānodrošina ar nodarbinātības palīdzību.
Nodarbinātībai un sociālajai aizsardzībai jābūt standarta mērķiem ekonomikas un sociālajā politikā. EK un ES dalībvalstīm jāveicina politika, lai aizsargātu darba tiesības un taisnīgu atalgojumu, tostarp vienādu samaksu par vienādu darbu. Lai izbeigtu strādājošo cilvēku nabadzību, EP aicina nodrošināt labāku piekļuvi bērnu aprūpes pakalpojumiem un pielāgotai profesionālajai orientācijai.
EK un dalībvalstīm arī jāpalielina publiskās investīcijas jomās, kas nodrošina vispārēju piekļuvi mājokļiem, pārtikai, ūdenim, sanitārijai, enerģijai un transportam. Tas varētu palīdzēt pārraut starppaaudžu nabadzības ciklu un veicināt sociālo iekļaušanu.
Tāpat EP uzskata, ka jābūt rīcības plānam, lai līdz 2030. gadam izbeigtu bezpajumtniecību visā ES, paredzot īpašus pasākumus, kas vērsti bērnu un ģimeņu atbalstam, kā arī darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu. EP ziņojumā arī norādīts, ka būtu vēlams nodrošināt nabadzībā nonākušu cilvēku līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar viņus ietekmējošās politikas īstenošanu, kā arī tās novērtēšanā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu