TV kanāla 360 un Tet veidotās realitātes spēles "Limuzīns dāvanā" otrā izbalsošana izvērtās par slēptu stratēģiju notikumu, kurā spriedze pieauga ar katru mirkli. Lai gan kuluāros jau labu laiku valdīja uzskats, ka mašīnas atslēgas ir Sallijas kabatā, balsošanas process izgaismoja daudz sarežģītāku shēmu, nekā dalībnieki bija gaidījuši.
Viss sākās ar viltīgu manevru, kad darba grupa, saņēmusi norādi par atslēgu turētāja piederību Auna zīmei, izlēma pārbaudīt pārējo reakciju. Aivars kopā ar Sandru, Evitu un Robertu apzināti izplatīja nepatiesu informāciju par pavedienu, cerot, ka īstais vainīgais neviļus nodosies. Šī provokācija izrādījās veiksmīga. Lai gan šovā ir divas dāmas, kas dzimušas šajā zīmē – Sallija un Sandra –, pēdējai izdevās tik pārliecinoši noraidīt aizdomas, ka visi šķēpi tika vērsti Sallijas virzienā.
Kulminācija pienāca pie vakariņu galda, kad pils pārvaldnieks saskaitīja nodotās balsis. Izveidojās negaidīts neizšķirts, jo nometnes sadalījās divās frontēs. Kamēr Roberts, Rūdolfs K., Aivars, Sandra un Miks mērķtiecīgi centās izslēgt Salliju, pretējā pusē izveidojās koalīcija pret Miku. Sallija izmantoja savu priekšrocību un pret viņu vērsās ar divām balsīm, kurām pievienojās arī Kristaps, Monta un Evita, kura savu izvēli pamatoja ar Mika pārlieku kluso un aizdomīgo dabu. Vienīgi Veronika izvēlējās citu ceļu, atdodama savu balsi par Rūdolfu Cīruli.
Tā kā abi galvenie kandidāti uz izbalsošanu saņēma pa piecām balsīm, galavārds piederēja Rūdolfam Cīrulim. Tieši viņa izvēle kļuva par liktenīgu Sallijai, liekot viņai pamest projektu. Atverot savu kastīti, apstiprinājās tas, ko daudzi jau nojauta – tur patiešām glabājās limuzīna atslēgas. Atvadu brīdī Sallija neslēpa emocijas, atvainojoties visiem, kurus spēles karstumā nācies maldināt, it īpaši Kristapam, kuram viņa veltīja īpašu vēlējumu: “Limuzīnu” viņa novēlēja Kristapam.
Līdz ar atslēgu turētājas izstāšanos, noteikumi liek sākt jaunu īpašnieka meklēšanas posmu, atstājot intrigu par to, kurš tālāk kļūs par slepeno atslēgu turētāju.
