Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu noslēdzošajās sacensībās Latvijas biatlonistes Baiba Bendika un Estere Volfa 12,5 kilometru masu startā finišēja attiecīgi 22. un 23. vietā, bet distanču slēpotājs Raimo Vīgants 50 kilometru klasikā ierindojās 31. pozīcijā.
Bendikai trīs kļūdas pirmajā šaušanā
Biatlona masu startā, kurā piedalījās 30 sportistes, uzvaru izcīnīja francūziete Oseāna Mišelona, finišējot 37 minūtēs un 18,1 sekundē. Sudrabu guva viņas tautiete Žilija Simona, bet bronzu – čehiete Tereza Voborņikova, kura izcīnīja pirmo olimpisko medaļu karjerā.
Bendika jau pirmajā šaušanā pieļāva trīs kļūdas, vēlāk nopelnīja pa vienam soda aplim otrajā un trešajā ugunslīnijā, bet pēdējā šāva nekļūdīgi. Finišā viņa līderei zaudēja divas minūtes un 31,7 sekundes.
Sportiste atzina, ka pirmajā šaušanā pārņēmis pārāk liels uztraukums. “Tās trīs kļūdas atmeta tik tālu, ka cīņas par augstām pozīcijām bija beigušās,” sacīja Bendika, vienlaikus norādot, ka iekļūšana masu startā jau pati par sevi ir augstvērtīgs sasniegums.
Volfa: jāmācās no kļūdām stāvus šaušanā
Volfa pirmajās divās šaušanās bija precīza, bet abās šaušanās stāvus pieļāva pa divām kļūdām. Viņa finišā līderei zaudēja divas minūtes un 32 sekundes.
“Nevaru būt apmierināta ar šaušanu stāvus. Tas bija jau sestais starts, iespējams, jūtams nogurums,” atzina Volfa, piebilstot, ka kopumā par olimpisko pieredzi saglabās patīkamas atmiņas.
Abas Latvijas biatlonistes pēdējo apli veica kopā un finiša taisnē sarīkoja nelielu sprintu, simboliski noslēdzot olimpiskās spēles.
Vīgantam 31. vieta, Klēbo turpina dominēt
Tikmēr distanču slēpošanā 50 kilometru klasikā Raimo Vīgants finišēja 31. vietā, no uzvarētāja Juhannesa Klēbo atpaliekot 15 minūtes un 35,4 sekundes. Niks Saulītis tika apsteigts par apli un finišu nesasniedza, ierindojoties 51. pozīcijā.
Norvēģis Klēbo distanci veica divās stundās, sešās minūtēs un 44,8 sekundēs, izcīnot jau sesto zelta medaļu šajās olimpiskajās spēlēs. Sudrabu ieguva Martins Njengets, bet bronzu – Emīls Īvešens, nodrošinot Norvēģijai pilnu goda pjedestālu.
Ar 11 olimpiskajiem zeltiem Klēbo kļuvis par titulētāko ziemas olimpisko spēļu sportistu vēsturē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu