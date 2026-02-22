Ziemas spelgonis ietekmējis “Ģimene burkā” dalībnieka Pāvela Karalkina profesionālo ikdienu – sala dēļ uzņēmuma tehnika nav darbināma, tādēļ iestājusies piespiedu dīkstāve. Kamēr vīrietis pārdzīvo par to, ka pašlaik finansiālais nodrošinājums ir tikai uz sievas pleciem, Vendija negaida un enerģiski metas jaunu darba iespēju meklēšanā.
Lai gan Pāvels par dzīvesbiedres pārlieku lielo aktivitāti nav sajūsmā, sieviete atklāj, ka vīrs par alternatīvām interesējies jau iepriekš: "Zinu, ka Pāvels ik pa laikam jau arī kamēr strādāja un kamēr bija darbs, sekoja līdzi tām vakancēm."
Kamēr Pāvels velta laiku mājokļa labiekārtošanai un krāsošanas darbiem, Vendija jau pēta sludinājumu portālus. Kad abi beidzot piesēžas pie datora kopā, viedokļi par piemērotāko nodarbošanos sāk dalīties. Tiek izskatītas visdažādākās sfēras – no vadītāja pozīcijām līdz pat darbam degvielas uzpildes stacijā, taču tirdzniecības jomu Pāvels kategoriski noraida: "Es neredzu sevi kā pārdevēju, un es zinu, ka man nesanāk normāli strādāt par pārdevēju."
Kopīgā vakanču izskatīšana ātri vien pāraug asā vārdu apmaiņā. Pāvelu kaitina sievas skaļā līdzdarbošanās, kas traucē iedziļināties sludinājumu tekstā, savukārt Vendija, mēģinot apslāpēt briestošo strīdu un savaldīt vīra emocijas, izmanto viņu attiecību rīku – dzelteno kartīti. Neskatoties uz mēģinājumiem komunicēt mierīgāk, Pāvels uzskata, ka šis process ir viņa paša atbildība: "Varbūt man to vajag darīt, nevis tev?"
Arī finansiālie aprēķini optimismu nevieš. Analizējot sludinājumu, kurā solīta 700 eiro alga, pāris secina, ka pēc transporta izdevumu segšanas pāri paliktu vien aptuveni 250 eiro. Šī darba meklēšanas sesija noslēdzas bez rezultātiem, jo sarakstā esošie piedāvājumi ģimenes vajadzībām nav izdevīgi.
