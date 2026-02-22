Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas izteikumi par citplanētiešiem podkāstā "No Lie with Brian Tyler Cohen" radījuši rezonansi sociālajos tīklos un medijos. Reaģējot uz ažiotāžu, eksprezidents vēlāk skaidroja, ka nav redzējis nekādus pierādījumus par ārpuszemes civilizāciju kontaktu ar Zemi.
Podkāsta ātro jautājumu sadaļā Obamam tika vaicāts, vai citplanētieši ir īsti. "Viņi ir īsti, bet es neesmu viņus redzējis," sacīja eksprezidents. Viņš piebilda, ka citplanētieši netiek slēpti 51. zonā un ka šādu informāciju no ASV prezidenta būtu grūti noslēpt. Uz jautājumu, ko viņš vispirms vēlējies noskaidrot, stājoties amatā, Obama jokojot atbildēja:
"Kur ir citplanētieši?"
Šie izteikumi ātri izplatījās medijos, radot iespaidu, ka Obama apstiprinājis citplanētiešu eksistenci. Reaģējot uz ažiotāžu, viņš svētdien publicēja skaidrojumu sociālajā tīklā "Instagram". Tajā Obama norādīja, ka centies atbildēt ātri un vieglā tonī, taču vēlas precizēt savu domu.
Viņš uzsvēra, ka visums ir tik plašs, ka statistiski dzīvības pastāvēšana ārpus Zemes ir iespējama. Vienlaikus attālumi starp zvaigžņu sistēmām ir tik lieli, ka iespēja, ka Zemi apmeklējuši citplanētieši, ir maza. Obama arī apliecināja, ka savas prezidentūras laikā nav redzējis nekādus pierādījumus par ārpuszemes būtņu kontaktu ar cilvēci.
Izteikumi atkal pievērsuši uzmanību ilgstošajām sazvērestības teorijām par 51. zonu Nevadas štatā, kas vēsturiski bijusi slepenu militāro lidaparātu izmēģinājumu vieta.
