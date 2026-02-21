Raidījumā “Burku studijā!” viesojas mūziķis Lauris Valters kopā ar sievu Vitu. Viņa atklāj, ka bieži emocijās eksplodē un viņas enerģija aizrauj arī citus sev līdzi, kamēr Lauris ir krietni rāmāks un nosvērtāks. Neskatoties uz abu rakstura atšķirībām, viņš ir diezgan atklāts komunikācijā ar kādu sev īpašu cilvēku.
Sarunā ar Kristapu Ozoliņu “Ģimene burkā” dalībniece Vita Valtere atklāja, ka viņas labākais draugs ir viņas vīrs Lauris, tāpēc viņa nezina, kā tas ir, kad draudzenes mēdz apvainoties viena uz otru un nerunāt: “Lauris zina par mani visu, mēs ar viņu varam visu pārrunāt – viņš ar mani un es ar viņu. Vēl viena ļoti laba draudzene ir mana māsa, arī mana māsīca. Mēs ģimenē esam ļoti, ļoti vienoti.
Starp citu – Laurim labākā draudzene ir mana mamma! Kur jūs to vēl esat dzirdējuši, ka vīram labākā draudzene ir jūsu mamma? Mums vienkārši ir tik labi kopā, mēs varam par visu izrunāties, un man patīk, ka arī bērni to redz. Ka Gabriels redz, ka vīrietis runā un viņam ir emocijas. Tas ir tik forši!”
Arī Lauris Valters atzīst, ka labprāt runā par emocijām un sajūtām, pieredzēm un gaidām. “Bet te ir arī runa par uzticēšanos – lai cilvēkam, ar kuru tu runā, var uzticēties. Kurš neaizies un nesāks sūdzēties citiem.”
