Francijas policija aizturējusi 11 personas saistībā ar 23 gadus vecā studenta, galēji labējo aktīvista Kventina Deranka piekaušanu Lionā, pēc kuras jaunietis no gūtajām traumām mira slimnīcā. Par to paziņojusi Lionas prokuratūra.
Uzbrukums notika pagājušajā nedēļā netālu no Lionas Politikas zinātņu institūta ēkas, kur norisinājās pasākums ar kreisi noskaņotās partijas "La France Insoumise" eiroparlamentārieti Rimu Hasanu. Saskaņā ar izmeklēšanas informāciju, izcēlušās sadursmes starp galēji kreiso un galēji labējo uzskatu atbalstītājiem pasākuma norises vietas apkārtnē.
Prokurors norādījis, ka Deranks ticis nogāzts zemē un piekauts vairāku cilvēku grupā. Tiesu medicīniskajā ekspertīzē
konstatēts galvaskausa lūzums un smagas smadzeņu traumas.
Sākta izmeklēšana par tīšu slepkavību, organizētu vardarbību grupā un citiem iespējamiem noziegumiem. Policijas rīcībā ir arī videoieraksti, kuros redzami vairāki uzbrucēji.
Sākotnēji tika aizturēti deviņi cilvēki, vēlāk — vēl divi. Starp aizturētajiem esot arī kāds kreisās partijas parlamentārais asistents, vēsta mediji. Izmeklētāji vērtē katra aizturētā iespējamo lomu uzbrukumā.
Notikums izraisījis plašu rezonansi Francijas politikā. Vairāki politiķi aicinājuši saglabāt mieru un neizmantot traģēdiju politisku strīdu saasināšanai. Partija "La France Insoumise" nosodījusi vardarbību un noliegusi jebkādu saistību ar uzbrukumu.
Francijā sadursmes starp galēji kreisajiem un galēji labējiem aktīvistiem nav retums, tomēr letāli gadījumi šādās konfrontācijās pēdējos gados bijuši reti.
