ES ir jāatjauno politiskā apņemšanās, finansējums un koordinācija, lai atbalstītu Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pilnīgu īstenošanu, uzskata EP deputāti.
Īpašā rezolūcijā EP uzsver, ka nākamajā ES daudzgadu budžetā jānodrošina nepārtrauktība un paredzami ieguldījumi tādās ES pamatiniciatīvās kā Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Tādēļ deputāti aicina 2028.–2034. gada ES ilgtermiņa budžetā izveidot īpašu ES veselības programmu, cita starpā paredzot atbalstu ilgtermiņa onkoloģijas infrastruktūrai, piemēram, vakcinācijas un skrīninga programmām, darbaspēka attīstībai un onkoloģijas datu sistēmām.
EP vēlas, lai Eiropas Komisija un ES valstis atzītu veselības un onkoloģijas aprūpi par sociālo ieguldījumu mērķiem, kas sasniedzami, izmantojot valstu un reģionālos partnerības plānus. Parlaments atkārtoti aicina nodrošināt arī taisnīgu, savlaicīgu un cenas ziņā pieejamu piekļuvi pretvēža zālēm un inovatīvām terapijām visā ES. Jāatvieglo dalībvalstu brīvprātīgi kopīgi iepirkumi, jāveicina cenu pārredzamība un jāatbalsta dzīvību glābjošu vēža ārstēšanas līdzekļu ātrāka ienākšana tirgū.
Deputāti arī aicina atvieglot pārrobežu piekļuvi specializētai vēža aprūpei un klīniskajiem izmēģinājumiem, jo īpaši attiecībā uz retiem un sarežģītiem vēža veidiem.
Tāpat ES un dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai aizsargātu vēzi pārcietušos iedzīvotājus visā Eiropā no finansiālas diskriminācijas. Tādēļ jāizveido saskaņota sistēma, kas vēža slimniekiem garantētu piekļuvi finanšu pakalpojumiem, tostarp hipotekārajiem kredītiem, aizdevumiem un apdrošināšanai.
Vēzis pašlaik ir otrais biežākais mirstības cēlonis ES pēc sirds un asinsvadu slimībām. ES 2024. gadā vēzis diagnosticēts aptuveni 2,7 miljoniem cilvēku un aptuveni 1,27 miljoni no tā mira. Parlamenta Sabiedrības veselības komiteja pašlaik gatavo īstenošanas ziņojumu, lai novērtētu ES iniciatīvu progresu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
